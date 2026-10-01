La expectativa por volver a escuchar en vivo las canciones de Serú Girán creció en San Juan y obligó a sumar una nueva fecha. Después de agotar las localidades para la función del sábado 14 de noviembre, David Lebón y Pedro Aznar confirmaron una segunda presentación para el domingo 15 en la Sala Principal del Teatro del Bicentenario.

El espectáculo, denominado “Serú Girán por Lebón y Aznar”, propone un recorrido por el repertorio de una de las bandas fundamentales del rock argentino, interpretado por dos de sus integrantes originales.

Un repertorio que atraviesa generaciones

Durante más de dos horas, Lebón y Aznar recorren canciones que forman parte de la historia del rock nacional. El espectáculo incluye temas como “Perro Andaluz”, “Nos Veremos Otra Vez”, “Cinéma Verité”, “Mundo Agradable”, “Peperina” y “Seminare”, entre otros clásicos.

La puesta cuenta además con una banda integrada por Federico Arreysegor, Fernando Cosenza, Matías Sabagh y Fermín Ferraris, junto con un diseño de luces y visuales inspirado en el universo de Serú Girán.

El show llega a San Juan después de una serie de presentaciones con localidades agotadas y de una gira que llevó a los músicos por distintas ciudades del país. El repertorio busca reunir a quienes vivieron la época de Serú Girán con nuevas generaciones que descubrieron sus canciones con el paso de los años.

Cuándo será la nueva función

La nueva presentación será el domingo 15 de noviembre, en el Teatro del Bicentenario. La función original permanece programada para el sábado 14.

Las entradas para la nueva fecha tienen valores de $60.000, $80.000, $100.000, $120.000 y $140.000, según la ubicación. Pueden adquirirse en la boletería del Teatro del Bicentenario y a través de TuEntrada.com.

De esta manera, San Juan tendrá dos oportunidades consecutivas para disfrutar de un espectáculo que recupera en vivo algunas de las canciones más reconocidas de Serú Girán y que continúa sumando fechas a nivel nacional.