Servicios integrales en construcción para evitar dolores de cabeza

Pensar en construcción se traduce, en muchas ocasiones, en grandes dolores de cabeza. Aunque no se trate de una mega obra, una pequeña reforma en el hogar puede convertirse en un infierno si está mal encarada, si se van sorteando obstáculos en el camino y si, además, se va corriendo a toda prisa tras la maldita inflación.

En este sentido, es cada vez más la gente que opta por la contratación de empresas que brindan servicios integrales en materia de construcción, de esta forma, se mantienen alejados del día a día de la obra (con todos sus embates) mientras los especialistas de cada área llevan adelante su proyecto. Pensarlo así: por pequeño que sea el objetivo, ampliar la casa, por ejemplo, requiere de un diseño arquitectónico inicial, la aprobación de planos, contratación de personal, presupuestos, compra de insumos, seguimiento diario de la obra…etc. Es tiempo, mucho tiempo. Y ese tiempo es dinero.

A pesar de no estar en el día a día de la obra, el cliente toma las decisiones importantes que harán que el resultado final sea como él lo sueña.

En este sentido, Gastón Olmo, propietario de MCM Servicios Integrales, explica que cada vez con mayor frecuencia las personas se deciden por contratar sus servicios para ahorrar disgustos a priori o, también ha sucedido, que lo hacen luego de llevarse grandes decepciones. “Nos pasó una vez que nos hicimos cargo de una obra que otra empresa había dejado sin terminar, pero le había cobrado el dinero a la gente, ellos estaban muy desmoralizados”, explicó el especialista que lleva toda una vida en el rubro, siendo la segunda generación de su familia en dedicarse a la construcción.

“Realizamos trabajos civiles, obras públicas y para la industria. En cada caso, nos ocupamos de cada etapa de proceso”, explica Olmo.

A pesar de no involucrarse en el día a día del trabajo, el cliente toma todas las decisiones importantes que harán que, luego, el resultado final sea el esperado. “A la hora del diseño del proyecto, lo primero que hacemos es escuchar al cliente. Le planteamos cinco bocetos distintos y él va eligiendo qué queda de cada uno de ellos. También realizamos todos los trámites que tienen que ver con la aprobación de planos y demás, que siempre es algo engorroso”, detalla Gastón Olmo.

En materia de construcción, el tiempo es dinero y cualquier demora se traduce en mayores costos.

Luego del diseño, llega la planificación. Tiempos estimados, presupuestos, cálculos de ingeniería. Todo, también, corre por cuenta de la empresa. “Le entregamos un presupuesto estimativo al cliente y, basándose en eso, él toma decisiones. Muchos, incluso, se animan a ir por un poquito más”, declara el propietario de MCM Servicios Integrales. Este es un punto importante porque, en la actualidad, con una inflación que duplica los costos mes a mes, la posibilidad de contar con un cálculo preciso de los materiales que se emplearán permite acceder a planes de congelamiento de precios. Justamente, Olmo explica que una gran cantidad de personas optan por esta alternativa.

“Es doloroso ver a las personas totalmente desmoralizadas luego de que, por diferentes inconvenientes, el sueño de su casa propia se ve frustrado, las obras detenidas y los materiales echados a perder”, reflexiona el hombre al pensar en las consecuencias de una mala planificación. “Por esa razón, además de brindarles todos los servicios relacionados con la construcción les damos una mano con la financiación del proyecto. Trabajamos con un plan de trabajo certificado, trabajo pago. En este sentido, damos la seguridad de que el plan siempre llega a concretarse”, añade Olmo.

En materia de tiempos, también se juega a ganar si se piensa en que una sola empresa se encargue de todo el proceso. Todos los engranajes que participan del asunto trabajan en conjunto, arquitectos, constructores, ingenieros, son parte de un mismo equipo que empuja hacia un mismo lado. Una demora ocurrida en una de las etapas no es utilizada como excusa por otro equipo de trabajo, sino que ocurre todo lo contrario. Un punto más a favor de aunar esfuerzos si se considera que toda pérdida de tiempo modifica el presupuesto inicial y el trabajo termina costando mucho más de lo que se planificó.

Nuevas líneas de créditos y las expectativas del sector

Con relación a las nuevas líneas de créditos Procrear que anunció el gobierno nacional, Gastón Olmo no los miró con demasiada esperanza. “La gente se encuentra muy asfixiada, los sueldos no se amoldan a la inflación y hay demasiada incertidumbre con respecto al futuro. No es mucha la gente que se anima a tomar créditos sabiendo que, más adelante, su sueldo quizás no le alcance para pagar las cuotas. En su lugar, un gran número de clientes optan por hacer lo que les alcanza con los ahorros con los que cuentan, hasta entregar un auto tal vez y, planificar, posibles ampliaciones o reformas posteriores”.

Según explica el experto, la financiación, la flexibilidad y la confianza son las claves con las que su empresa trabaja en concretar los sueños de los sanjuaninos desde el año 2011, herramientas que le han sido más que útiles para sortear cada una de las crisis económicas a las que el sector debió enfrentarse.