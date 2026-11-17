La investigación por la muerte de Franco Nahuel Jara, ocurrida en la Comisaría 18 de Albardón, sumó este lunes 16 de noviembre una sexta detención. La Unidad Fiscal de Delitos Especiales confirmó que el nuevo detenido es el sargento Juan Eduardo Zamora, integrante de la Unidad Coordinadora de Departamentales de la Policía de San Juan.

La medida se produjo horas después de que la Justicia ordenara detener a otros cinco efectivos policiales que participaron del procedimiento en el que fue aprehendido Jara. Las detenciones se concretaron tras conocerse los resultados de la autopsia, que determinaron que el hombre de 31 años sufrió una muerte violenta de características homicidas.

Además, el Ministerio Público Fiscal confirmó que el próximo jueves 19 de noviembre se realizará una audiencia de formalización vinculada con la nueva detención. El horario todavía no fue informado oficialmente.

Con este avance, la investigación busca establecer qué ocurrió durante el procedimiento policial y determinar las posibles responsabilidades de los efectivos involucrados.

Quién es el sexto policía detenido por la muerte de Franco Jara

El nuevo detenido fue identificado como Juan Eduardo Zamora, quien se desempeñaba como sargento en la Unidad Coordinadora de Departamentales.

Su detención se suma a las de Emiliano Cabra, oficial subinspector; Arnaldo Zalazar, cabo; Matías Lucero, agente; Juan Recio, cabo; y Nicolás Godoy, cabo.

Estos cinco efectivos fueron detenidos durante la tarde del lunes, alrededor de las 14, por disposición de la jueza de Garantías de turno.

Desde la Fiscalía no detallaron qué participación se atribuye específicamente a Zamora ni adelantaron la calificación penal que se discutirá durante la audiencia.

Qué reveló la autopsia de Franco Jara

La investigación cambió de rumbo tras conocerse los resultados del examen forense, que descartaron una muerte por causas naturales.

Según la información judicial difundida durante la jornada, Jara presentaba un cefalohematoma en la región temporal izquierda, edema cerebral, hemorragia subdural y edema pulmonar.

Los hallazgos llevaron a determinar que se trató de una muerte violenta de características homicidas. Sin embargo, todavía resta establecer cómo se produjeron las lesiones y cuál fue la responsabilidad individual de cada uno de los policías investigados.

La familia de Jara había denunciado presuntas agresiones durante el procedimiento policial y reclamado que se esclareciera lo ocurrido.

Cómo ocurrió la detención y posterior muerte en Albardón

Franco Nahuel Jara había sido aprehendido el sábado 14 de noviembre, alrededor de las 22, durante un procedimiento realizado en el Barrio Lozano I, en Albardón.

Después de ser trasladado a la Comisaría 18, manifestó sentirse mal y fue derivado al Hospital Dr. José Giordano. Allí recibió atención médica y posteriormente fue dado de alta, por lo que regresó a la dependencia policial.

Durante la madrugada del domingo 15, otros detenidos alertaron a los efectivos sobre su estado de salud.

El personal policial inició maniobras de reanimación y solicitó asistencia médica, pero el fallecimiento fue constatado a las 4:59.

Desde entonces, la UFI Delitos Especiales reunió testimonios, registros de cámaras de seguridad y pericias para reconstruir las últimas horas de Jara bajo custodia policial.

Cuándo será la audiencia de formalización

La Fiscalía confirmó que la audiencia vinculada con la sexta detención tendrá lugar el jueves 19 de noviembre, aunque todavía resta definir el horario.

En esa instancia se podrán comunicar formalmente los hechos atribuidos al investigado y las medidas solicitadas por el Ministerio Público Fiscal.

Mientras tanto, la UFI Delitos Especiales pidió prudencia en la difusión de información para preservar las medidas investigativas pendientes.

La causa continúa abierta y las responsabilidades penales de los seis efectivos deberán determinarse durante el proceso judicial.