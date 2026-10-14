La cantante colombiana Shakira volvió a captar la atención de sus seguidores este miércoles 14 de octubre al compartir una fotografía junto a su expareja, el empresario argentino Antonio de la Rúa, después de reencontrarse en Madrid. La imagen, publicada en sus redes sociales, muestra a la artista apoyada sobre el hombro de quien fue su pareja durante más de una década. El gesto reavivó las versiones sobre un posible acercamiento sentimental, aunque ninguno confirmó una reconciliación.

La fotografía en blanco y negro fue tomada durante la celebración posterior al cierre de la residencia musical de Shakira en la capital española, donde ofreció 13 conciertos de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, en Macondo Park.

La publicación estuvo acompañada por un mensaje de agradecimiento a sus seguidores, en el que la cantante destacó la importancia de esta etapa de su carrera. "Madrid, no puedo creer que ya haya terminado esta residencia que ha marcado para mí un antes y un después", expresó.

Además, la intérprete agradeció a quienes viajaron desde distintos países para acompañarla durante los espectáculos y reconoció el trabajo de los artistas y profesionales que participaron en la producción.

El emotivo mensaje que Shakira le dedicó a Antonio de la Rúa

El reencuentro no se limitó a una fotografía. Durante su último concierto, realizado el lunes 12 de octubre, Shakira sorprendió al público al dedicarle unas palabras especiales a su expareja, quien colaboró en la organización de los espectáculos en Madrid.

Desde el escenario, la colombiana reconoció que el empresario había sido una pieza importante en el desarrollo del proyecto Macondo Park y agradeció su acompañamiento durante la gira.

"Hoy especialmente quiero darle las gracias a alguien que me ha acompañado y me ha ayudado durante toda la gira", expresó la cantante frente a miles de espectadores.

Sin embargo, la frase que más llamó la atención llegó cuando habló sobre la transformación de su relación con el argentino: "Porque en la vida todo se transforma".

A continuación, Shakira se refirió a De la Rúa como alguien que había sido su compañero sentimental y que actualmente considera un "amigo del alma", dejando en evidencia el vínculo cercano que mantienen pese a su separación.

La historia de amor entre Shakira y Antonio de la Rúa

La cantante colombiana y el hijo del expresidente argentino Fernando de la Rúa comenzaron su relación en el año 2000. Durante ese período, el empresario también participó en la organización y gestión de distintos proyectos musicales de la artista.

Uno de los momentos más importantes de aquella etapa fue el lanzamiento de Laundry Service, el álbum que impulsó la consolidación internacional de Shakira.

Tras más de una década juntos, anunciaron su separación en enero de 2011 mediante un comunicado en el que destacaron el cariño y respeto que mantenían.

Con el paso de los años, el vínculo profesional también llegó a su fin y ambos continuaron sus vidas por separado. Sin embargo, durante los últimos meses volvieron a aparecer públicamente juntos.

En agosto, una fotografía tomada en un restaurante de República Dominicana, donde compartieron un encuentro con familiares y amigos, ya había despertado rumores sobre un posible acercamiento.

Ahora, la imagen publicada por Shakira y el agradecimiento que le dedicó durante su concierto volvieron a despertar la curiosidad de sus fanáticos. Por el momento, la artista se refirió públicamente a De la Rúa como un amigo y colaborador, sin confirmar que hayan retomado su relación sentimental.