Shakira volvió a hacer historia en la música. El videoclip de “Dai Dai”, su colaboración con Burna Boy, superó los 1.000 millones de reproducciones en YouTube, apenas unos meses después de su lanzamiento.

La canción fue presentada como uno de los temas oficiales del Mundial 2026 y se convirtió rápidamente en uno de los lanzamientos más destacados de la artista colombiana durante este año.

El récord fue alcanzado en menos de tres meses, una marca que demuestra el alcance internacional que tuvo la canción desde su estreno.

El agradecimiento de Shakira

La artista reaccionó al logro a través de sus redes sociales y destacó especialmente el acompañamiento de sus seguidores.

“Mil millones de reproducciones están más allá de mis sueños. Gracias a mis increíbles fanáticos por hacer todo posible. ¡Los amo!”, expresó Shakira al celebrar la cifra.

El videoclip de “Dai Dai” cuenta con la participación de Burna Boy, uno de los principales referentes de la música africana contemporánea, y forma parte de la banda sonora vinculada al Mundial de fútbol de 2026.

Una canción ligada al Mundial

La producción también tuvo una fuerte presencia durante el torneo. Shakira y Burna Boy interpretaron “Dai Dai” durante el partido inaugural del Mundial 2026, lo que contribuyó a ampliar todavía más la exposición internacional del tema.

Con el nuevo récord, Shakira suma otro hito a una carrera marcada por el éxito global y consolida a “Dai Dai” como uno de los grandes fenómenos musicales del año.