Shakira fue vista con un hombre y aseguran que es su nuevo novio

Shakira y Antonio de la Rúa sorprendieron al público con una emotiva imagen juntos que rápidamente dio la vuelta al mundo. La cantante colombiana eligió subir a su cuenta de Instagram una foto en blanco y negro apoyada en el hombro de su expareja. La postal se dio luego de la última función de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en la capital española, donde cerró la etapa europea tras 13 presentaciones en el predio Macondo Park.

Durante el emotivo cierre de su residencia el lunes 12 de octubre, Shakira decidió agradecer públicamente la labor del empresario argentino en la producción del espectáculo. Ante la multitud presente, la artista expresó: "Hoy especialmente quiero darle las gracias a alguien que me ha acompañado y me ha ayudado durante toda la gira. Me ha ayudado muchísimo. Ha estado trabajando detrás de la creación y de todos los detalles de Macondo Park".

La intérprete profundizó en la evolución de su historia personal con el hijo del expresidente Fernando de la Rúa, remarcando la buena sintonía que mantienen en la actualidad. Sobre el escenario del recinto, la estrella declaró: "Porque en la vida todo se transforma. Quiero darle las gracias a este que en un día fue mi compañero y hoy es amigo del alma, Antonio de la Rúa. Antonio, muchas gracias".

El vínculo sentimental de la pareja comenzó en el año 2000 en Buenos Aires y duró 16 años, etapa en la que el manager gestionó importantes proyectos profesionales como el exitoso disco Laundry Service. Aunque anunciaron su ruptura en enero de 2011 mediante un comunicado conjunto, este reencuentro profesional y amigable reavivó los rumores de acercamiento que ya habían surgido en agosto tras ser vistos en un restaurante de Miches junto a Tonino Mebarak y George Nader.