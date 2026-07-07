Shakira sumó un nuevo hito a su carrera. Gracias al fenómeno mundial de "Dai Dai", la canción oficial del Mundial 2026 que interpreta junto al artista nigeriano Burna Boy, la colombiana alcanzó un récord histórico al convertirse en la cantante latina con mayor cantidad de oyentes mensuales en la historia de Spotify.

El éxito del tema coincidió con el desarrollo de la Copa del Mundo y rápidamente se transformó en una de las canciones más escuchadas del planeta. "Dai Dai" llegó al primer puesto del ranking global de Spotify y también domina las listas internacionales de Billboard, consolidándose como uno de los mayores éxitos musicales del año.

Con este logro, Shakira supera una nueva marca dentro de una trayectoria estrechamente ligada al fútbol. La artista ya había sido protagonista de tres Copas del Mundo con canciones que dejaron huella, como "Hips Don't Lie" en Alemania 2006, "Waka Waka (This Time for Africa)" en Sudáfrica 2010 y "La La La (Brazil 2014)", antes de regresar como una de las figuras musicales del Mundial 2026.

"Dai Dai" fue lanzada en mayo como parte del álbum oficial del Mundial y combina ritmos latinos, africanos y pop en una propuesta que busca representar el espíritu multicultural del torneo organizado por Estados Unidos, México y Canadá. Además, las regalías de la canción están destinadas al FIFA Global Citizen Education Fund, un programa que promueve el acceso a la educación para niños en distintos países.

La colaboración con Burna Boy también permitió que el sencillo se mantuviera durante varias semanas entre las canciones más reproducidas del mundo, impulsando aún más la presencia de Shakira en las plataformas digitales y reafirmando su vigencia en la industria musical.

Con este nuevo récord, la cantante colombiana continúa ampliando un legado que trasciende generaciones y que vuelve a tener al fútbol como escenario de algunos de los momentos más importantes de su carrera artística.