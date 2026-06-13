La previa de la ceremonia inaugural del Mundial 2026 en México tuvo un momento inesperado y con sello argentino: Shakira se cruzó con Marley y su equipo en la entrada del estadio y se acercó a saludarlos de manera espontánea.

La artista, vestida de manera deportiva y lista para su ensayo, bajó de una camioneta y dedicó unos minutos a interactuar con el conductor de Por el mundo Mundial, el productor Federico Hoffmann y el influencer Ian Lucas, en una escena que fue registrada por las cámaras del programa.

“¡Shakira iba a ensayar al estadio y se acercó muy amablemente a saludarnos!”, contó Marley en sus redes, donde compartió el video del encuentro que rápidamente se viralizó.

El momento, sin embargo, tuvo un final abrupto cuando una integrante del staff de la cantante intervino y pidió que dejaran de filmar, extendiendo la mano hacia la cámara y cortando la grabación en pleno registro.

A pesar de la situación, el clima se mantuvo cordial y el episodio fue interpretado como parte de los protocolos habituales en eventos de esta magnitud.

Horas más tarde, ya durante la ceremonia, la presentación de Shakira volvió a colocarla en el centro de la escena, pero esta vez por las críticas en redes sociales.

Su interpretación de “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial, generó comentarios divididos y hasta teorías conspirativas entre usuarios que cuestionaron su apariencia y su performance.

Algunos señalaron cambios en su rostro, mientras que otros especularon con la posibilidad de que se tratara de una doble, incluso mencionando a Shakibecca, conocida imitadora de la artista.

También hubo quienes remarcaron la falta de sus tradicionales movimientos de cadera, lo que alimentó aún más las versiones en redes.

Entre el gesto cercano con un equipo argentino y la polémica global por su show, Shakira volvió a convertirse en una de las grandes protagonistas del inicio del Mundial 2026.