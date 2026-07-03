Shakira volvió a aparecer en el partido de Argentina en el Mundial

Shakira volvió a decir presente en un partido de la Selección Argentina en el Mundial 2026. La cantante colombiana asistió al Hard Rock Stadium de Miami para observar el duelo ante Cabo Verde por los 16avos de final, acompañada por sus hijos Milán y Sasha.

Durante la transmisión oficial, la artista fue captada en las tribunas en un momento del primer tiempo, justo después del gol de Lionel Messi. En las imágenes se la vio revisando su teléfono móvil mientras seguía el desarrollo del encuentro desde su ubicación en el estadio.

El detalle que generó repercusión fue la indumentaria de su hijo menor, Sasha, quien llevó puesta la camiseta de la Selección Argentina, sumándose al apoyo hacia el equipo dirigido por Lionel Scaloni. La escena se volvió rápidamente viral en redes sociales.

No es la primera vez que la cantante asiste a un partido del conjunto albiceleste en el certamen. En el encuentro disputado en Dallas ante Austria, también estuvo presente junto a sus hijos y fue enfocada en varias oportunidades por las cámaras del estadio.

En aquella ocasión, la artista fue mostrada en diferentes momentos del partido, en los que interactuó con Milán y Sasha mientras seguía el desarrollo del juego desde las tribunas.

La presencia de Shakira en los estadios del Mundial se da en un contexto en el que la artista mantiene un vínculo con el torneo, tras su participación en distintas ediciones y canciones asociadas a competencias anteriores.

Además de su presencia en el evento deportivo, la cantante impulsa iniciativas vinculadas a la educación a través de la FIFA y organizaciones internacionales, con acciones destinadas a la asistencia de niños en situaciones de emergencia.