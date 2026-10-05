Shakira y Dua Lipa protagonizaron uno de los momentos más comentados de la música internacional al compartir escenario por primera vez durante un concierto en Madrid. La cantante británica apareció como invitada sorpresa en el espectáculo que la colombiana ofreció el sábado 3 de octubre e interpretaron juntas "Antología", uno de los grandes clásicos de su repertorio. El inesperado encuentro desató una ovación entre los presentes y rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

La presentación tuvo lugar en el Macondo Park, durante la octava fecha de los 12 conciertos que Shakira tiene programados en la capital española como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Ante miles de espectadores, la artista sorprendió al anunciar la presencia de Dua Lipa, quien fue recibida con aplausos y gritos.

Las dos cantantes interpretaron "Antología", una de las canciones más emblemáticas del álbum Pies Descalzos, publicado en 1995. La británica sorprendió al público al cantar en español y demostrar su admiración por la música de la colombiana.

El momento estuvo cargado de emoción y complicidad. Al finalizar la interpretación, Shakira no ocultó su entusiasmo por haber compartido escenario con su invitada y, frente a la multitud, exclamó: "¿Quién es esta diosa, por favor?". Además, reconoció que es una gran admiradora de la artista británica.

El encuentro tuvo un antecedente especial. Durante su gira Radical Optimism World Tour, Dua Lipa había interpretado "Antología" en un concierto realizado en Bogotá, Colombia, en 2025. En aquella oportunidad, sorprendió a sus seguidores al cantar el clásico acompañada únicamente por una guitarra.

Aquella versión había generado una gran repercusión entre los fanáticos de ambas artistas, quienes manifestaron su deseo de verlas cantar juntas. Finalmente, ese encuentro se concretó en Madrid y quedó registrado en numerosos videos que comenzaron a circular por las redes sociales.

El video de Shakira y Dua Lipa que revolucionó las redes

Las imágenes del dueto se difundieron rápidamente en distintas plataformas digitales, donde los seguidores celebraron la combinación de sus voces y destacaron la interpretación de uno de los temas más recordados de Shakira.

Después del espectáculo, las dos artistas también compartieron mensajes de cariño en sus redes sociales y expresaron su felicidad por haber protagonizado esta colaboración.

La aparición de Dua Lipa se sumó a las sorpresas que Shakira preparó para sus presentaciones en Madrid, donde también compartió escenario con figuras como Alejandro Sanz, Laura Pausini y Manuel Turizo.

La gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour continúa consolidándose como uno de los acontecimientos musicales más importantes de la carrera de la colombiana. Sin embargo, su encuentro con Dua Lipa ya quedó marcado como uno de los momentos más especiales de esta serie de conciertos.