Shakira y Piqué nuevamente en guerra: el motivo son los viajes de sus hijos

La disputa legal entre la cantante Shakira y el exfutbolista Gerard Piqué volvió a los tribunales de Barcelona luego de fracasar las negociaciones privadas. La expareja busca dirimir en la Justicia la redistribución de los viajes transatlánticos que realizan sus dos hijos, Milan y Sasha, desde la residencia en Estados Unidos hacia España.

La artista colombiana solicitó formalmente al juzgado que el régimen de traslados sea compartido para evitar que los menores realicen vuelos de larga distancia durante vacaciones cortas o períodos escolares. Su propuesta establece que sea el empresario español quien se desplace hacia tierras norteamericanas en esas fechas específicas.

Luego de la audiencia celebrada en el Juzgado de Primera Instancia número 18 de Familia de Barcelona, el equipo legal del exdefensor dialogó con la revista Cool. “Estamos muy satisfechos a la espera de que su señoría dicte la resolución que corresponde”, declararon los representantes legales sobre el proceso en curso.

La solicitud de la intérprete no intenta reducir el tiempo de convivencia paterna, sino aminorar el desgaste físico y el impacto en las rutinas de los niños. Su representación legal argumentó que el esfuerzo del viaje entre Miami y la ciudad catalana no debe recaer únicamente sobre los menores de edad.

Por su parte, la defensa de Piqué aboga por mantener las condiciones pactadas originalmente para preservar el vínculo de los pequeños con su familia paterna. Los menores residieron en suelo español antes de su mudanza definitiva a Estados Unidos junto a su madre en abril de 2023.

La controversia actual se fundamenta en el convenio firmado en noviembre de 2022, tras la separación anunciada en junio del mismo año. La relación de más de 12 años dio como resultado el nacimiento de Milan en enero de 2013 y de Sasha en enero de 2015.

El acuerdo estipuló que el padre compartiría las festividades de Acción de Gracias, Navidad y Semana Santa, sumado a 10 días al mes y el 70% de las vacaciones de verano. Sin embargo, la rutina cotidiana en el nuevo continente reabrió el debate sobre los recesos de breve duración.

Antes de acudir a la sede judicial, las partes mantuvieron conversaciones de negociación a través del abogado Ramón Tamborero. Pese a las intervenciones de la jueza y la fiscalía para promover una resolución pacífica, los diálogos no rindieron frutos y el caso requirió intervención del tribunal.

El fallo definitivo determinará si se ratifica el acuerdo de 2022 o si se modifica la dinámica de los desplazamientos intercontinentales. Mientras la Justicia evalúa el bienestar cotidiano de los menores en ambos países, el régimen vigente continuará aplicándose sin alteraciones de forma momentánea.