Shakira se encuentra nuevamente bajo el foco mediático tras ser captada en diversas salidas con el actor mexicano Manuel García-Rulfo. La cantante no confirmó oficialmente poseer una nueva pareja sentimental, aunque los rumores cobraron fuerza luego de ser vistos saliendo de un hotel en la ciudad de Los Ángeles.

El intérprete es reconocido por protagonizar la serie de Netflix titulada El abogado de Lincoln y por participar en filmes internacionales como Pedro Páramo, Un vecino gruñón y Jurassic World Renace.

Los encuentros incluyeron una noche de baile en el club El Floridita de Hollywood, donde fueron grabados compartiendo momentos en la pista. Además, registros captados por paparazzi los muestran conversando a las afueras del Sunset Tower Hotel mientras esperaban su transporte.

Si bien circularon imágenes en redes sociales donde se los ve tomados de la mano, existen dudas sobre su autenticidad debido al posible uso de inteligencia artificial, ya que "esa imagen no pareciera ser real". Hasta la fecha, los portales de entretenimiento indican que ninguno de los involucrados decidió confirmar o desmentir el vínculo.

García-Rulfo nació el 25 de febrero de 1981 en Guadalajara, Jalisco, y proviene de una familia vinculada al arte, siendo su abuelo primo del escritor Juan Rulfo. Con 45 años, el actor tiene cuatro años menos que la artista colombiana, quien celebró sus 49 en febrero pasado.

Previamente, la prensa vinculó a la intérprete con otras figuras como Lucien Laviscount tras su trabajo en el videoclip Puntería lanzado en 2024, aunque se señaló que su cercanía era "estrictamente profesional y amistosa".

También se descartaron acercamientos sentimentales con el productor Rafael Arcaute o su expareja Antonio de la Rúa. Actualmente, la cantante permanece centrada en sus proyectos musicales y en la crianza de sus hijos.