Luego de las críticas y especulaciones surgidas tras la ceremonia inaugural del Mundial 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, salió a aclarar públicamente que la actriz Salma Hayek no asistió al evento en representación del Gobierno mexicano ni como enviada oficial de la Presidencia.

La polémica se instaló luego de que Hayek tuviera un rol destacado durante la ceremonia de apertura celebrada en el Estadio Ciudad de México, donde fue una de las figuras centrales del espectáculo y participó de varios momentos protocolares junto a autoridades de la FIFA.

Ante las consultas de la prensa, Sheinbaum fue contundente. “Salma Hayek fue una invitada de la FIFA y no iba en representación de la presidenta”, afirmó durante su conferencia matutina, buscando despejar cualquier duda sobre el papel institucional de la actriz.

La mandataria explicó que la decisión de convocar a la reconocida artista mexicana fue tomada exclusivamente por la FIFA, organizadora del torneo, y no por el Ejecutivo mexicano. Aun así, destacó la trayectoria internacional de Hayek y la calificó como una gran embajadora de México en el mundo.

La controversia cobró fuerza debido a la ausencia de Sheinbaum en el partido inaugural. Sin embargo, la presidenta ya había anunciado meses atrás que no asistiría al evento y que cedería el boleto asignado a la Presidencia para que pudiera ser utilizado por una joven mexicana seleccionada mediante una convocatoria pública.

Mientras tanto, la participación de Salma Hayek en la inauguración recibió opiniones divididas. Para algunos representó una figura de alcance global capaz de mostrar la cultura mexicana ante millones de espectadores; para otros, su presencia generó confusión respecto de si ocupaba un rol protocolar vinculado al Gobierno.

Con la aclaración oficial, el Gobierno mexicano buscó cerrar una discusión que tomó fuerza en las horas posteriores al inicio del Mundial y que convirtió a la actriz veracruzana en uno de los nombres más comentados de la jornada inaugural.