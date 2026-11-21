Boca puede levantar la Copa Sudamericana en Barranquilla y amanecer con los mismos 10 puntos en la carrera al Mundial de Clubes 2029. La final ante Atlético Mineiro pone en juego un título internacional, pero los resultados de ese torneo quedan fuera del cálculo. El paso que necesitaba dar el equipo de Rodolfo Arruabarrena ya lo dio en la Argentina: tiene un lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.

El Superclásico que le ganó a River a principios de noviembre le aseguró la clasificación por la tabla anual. Días después venció 1 a 0 a Defensa y Justicia en La Bombonera, llegó a 63 puntos y terminó primero, uno por encima de Rosario Central. Así se ganó el derecho de empezar la próxima Libertadores en los grupos, sin atravesar una serie previa.

Por qué la final de Boca también importa en Mendoza

El campeón de la Sudamericana obtiene una plaza en la siguiente Libertadores. Como Boca ya la consiguió por el torneo local, una victoria en Colombia tendría una consecuencia para el fútbol argentino. El Xeneize ingresaría como campeón continental y dejaría libre el cupo que obtuvo por la tabla anual.

Independiente Rivadavia tiene un interés concreto en esa definición. El equipo mendocino terminó cuarto en la general, detrás de Boca, Rosario Central y Argentinos Juniors. Si corre la lista, la Lepra pasaría de tener un lugar en la Sudamericana a disputar la Libertadores. Para un hincha en Mendoza, ahí está la cuenta que sí puede cambiar en Barranquilla.

Cuánto terreno tiene que recuperar Boca

En la proyección sudamericana para el Mundial de Clubes, Boca aparece en el puesto 37. Sus 10 puntos lo dejan a 13 de River, que reúne 23, y a 52 de Estudiantes, el argentino mejor ubicado. El equipo platense suma 62 y todavía tiene por delante la final de la Libertadores 2026 contra Palmeiras.

Para entender esa distancia hay que mirar qué partidos entran en la cuenta. El sistema que se toma como referencia asigna tres puntos por llegar a la fase de grupos de la Libertadores, tres por cada triunfo y uno por empate. Pasar a octavos vale otros tres, un premio que se repite al alcanzar los cuartos, la semifinal y la final.

¿Cuánto puede pesar una sola edición? Si Boca ganara tres partidos y empatara dos en su grupo, obtendría 11 puntos por resultados. Sumados los tres por participar, reuniría 14 en esa campaña, más de los que lleva en todo el ciclo. Si además pasara a octavos, la cosecha llegaría a 17 antes de jugar el primer cruce.

Dos Libertadores por delante

Al ciclo que va de 2025 a 2028 le quedan dos ediciones completas de la Libertadores. Boca ya tiene asegurada la de 2027. Para volver a sumar en 2028 deberá ganarse otra vez un lugar, mientras los clubes que lo aventajan también tendrán oportunidades de sumar.

La FIFA todavía debe confirmar el formato definitivo para 2029. Si mantiene el esquema de 32 equipos de 2025, Sudamérica tendría seis plazas: cuatro para los campeones de la Libertadores del ciclo y, si todos fueran distintos, dos por ranking. Flamengo ganó la edición 2025 y la de 2026 se definirá entre Estudiantes y Palmeiras.

Para Boca, esa distribución deja dos caminos. Llegar lejos en la próxima Libertadores le daría partidos y puntos para descontar la ventaja de sus rivales. Ganarla en 2027, si se mantiene el criterio de la edición anterior, le daría el boleto como campeón, cualquiera fuera su puesto en la tabla.