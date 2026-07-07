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Si fuiste a festejar a la Plaza 25 el triunfo de Argentina, buscate

Sanjuaninos coparon la Plaza 25 tras la remontada argentina ante Egipto por el Mundial 2026.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas

La pasión por la Selección Argentina volvió a tomar las calles de San Juan. Tras la victoria épica por 3-2 ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, cientos de hinchas se reunieron en la Plaza 25 de Mayo para celebrar una clasificación que tuvo todos los condimentos.

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