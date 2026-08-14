Perder la credencial de PAMI puede generar dudas al momento de concurrir a una consulta médica, retirar medicamentos o realizar un trámite. Sin embargo, los afiliados cuentan con alternativas para acreditar su afiliación y continuar utilizando las prestaciones sin necesidad de esperar una nueva credencial física.

Una de las principales opciones es utilizar la credencial digital de PAMI, que puede llevarse directamente en el teléfono celular. El organismo dispone de esta herramienta para que los afiliados puedan identificarse y acceder a distintos servicios de manera más sencilla.

La credencial digital se puede consultar desde Mi PAMI, la plataforma digital destinada a los afiliados. Para utilizarla es necesario contar con un usuario registrado y acceder con los datos correspondientes.

Una vez dentro de la plataforma, el afiliado puede consultar la información vinculada con su cobertura y utilizar la credencial digital cuando sea necesario acreditar su afiliación.

Esta alternativa resulta especialmente útil ante la pérdida, robo o deterioro de la credencial física, ya que permite contar con la identificación desde el celular.

Qué pasa si necesitás ir al médico

La pérdida de la credencial no significa que el afiliado quede automáticamente sin atención. Para las consultas y prestaciones, es importante tener presente que PAMI utiliza diferentes herramientas digitales para gestionar turnos, órdenes médicas y recetas.

Por eso, antes de concurrir a una consulta, se recomienda revisar la información disponible en Mi PAMI y verificar que el turno y las órdenes necesarias estén correctamente registrados.

También es conveniente consultar con el prestador o médico de cabecera si existe algún requisito específico para la atención.

Qué hacer si también perdiste otros datos

Si además de la credencial se extraviaron documentos o información personal, es recomendable revisar los datos registrados en PAMI y mantener actualizados los medios de contacto.

La plataforma Mi PAMI permite realizar distintas gestiones sin necesidad de trasladarse hasta una agencia. Esto puede facilitar la resolución del problema, especialmente cuando se necesita consultar información sobre prestaciones o trámites.

En caso de no poder acceder a la plataforma o tener inconvenientes con la credencial digital, el afiliado puede comunicarse con PAMI para recibir asistencia y conocer cuál es la alternativa disponible para su situación.

La credencial física no es la única opción

La pérdida de la credencial física no implica necesariamente que haya que suspender una consulta o postergar un trámite. La posibilidad de utilizar la credencial digital permite contar con una alternativa desde el celular.

De todos modos, ante una situación concreta, es recomendable verificar previamente qué documentación solicita el prestador, la farmacia o la institución donde se realizará la atención.

Para evitar inconvenientes, también es aconsejable tener instalada y configurada la aplicación Mi PAMI antes de necesitarla. De esta manera, si la credencial se pierde, el afiliado puede acceder rápidamente a la información que necesita y continuar realizando sus gestiones.