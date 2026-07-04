Cabo Verde volvió a golpear a la Selección argentina con una verdadera obra de arte. Cuando el equipo de Lionel Scaloni parecía tener el encuentro bajo control, Sidny Cabral sacó una jugada individual brillante para marcar el 2-2 y silenciar por un instante al Hard Rock Stadium de Miami.

El defensor de 23 años, que pertenece a Benfica, recibió el balón sobre el sector izquierdo y encaró con decisión hacia el área argentina. Con gran habilidad dejó atrás la marca de Alexis Mac Allister y, sin perder velocidad, sacó un remate impecable que se clavó en el ángulo, sin posibilidades para Emiliano "Dibu" Martínez.

La conquista desató el festejo de los jugadores caboverdianos y sorprendió a los miles de hinchas argentinos presentes en las tribunas. El gol, por su calidad técnica y la resolución de la jugada, ya se perfila como uno de los más destacados de la fase eliminatoria del Mundial 2026.

Cabral mostró personalidad para asumir el protagonismo en un momento clave del partido. Su aparición confirmó el gran nivel que viene exhibiendo Cabo Verde, una de las selecciones revelación del certamen y que volvió a demostrar que puede competir de igual a igual frente al vigente campeón del mundo.

El defensor, formado en Benfica, exhibió toda su categoría con una definición que dejó sin reacción al arquero argentino y mantuvo con vida a su seleccionado en un encuentro vibrante y cambiante.

El empate 2-2 volvió a llenar de incertidumbre el desarrollo del partido y obligó a la Scaloneta a reaccionar rápidamente para recuperar la ventaja en un duelo que, desde el inicio, se transformó en uno de los más intensos de los 16avos de final.

Con un gol digno de las mejores recopilaciones del torneo, Sidny Cabral escribió su nombre en una de las grandes escenas del Mundial 2026 y confirmó que Cabo Verde llegó a la cita mundialista dispuesto a desafiar a cualquiera.