El capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, se sumó a las expresiones de despedida por la muerte de Carlos “Indio” Solari, ocurrida el viernes 5 de junio en su casa de Parque Leloir.

El futbolista publicó un mensaje en sus historias de Instagram acompañado por una imagen del artista en uno de sus recitales. “Siempre en nuestros corazones. QEPD”, escribió Messi en su cuenta oficial, en un posteo que rápidamente se viralizó entre seguidores del rock y del fútbol argentino.

El gesto del capitán de la Selección Argentina se dio mientras se encuentra concentrado con el plantel nacional de cara a la preparación del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

La historia que Lionel Messi publicó en su cuenta oficial de Instagram.

La despedida del futbolista se sumó a la de múltiples figuras del deporte, la cultura y la política que expresaron su pesar tras conocerse la muerte del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

En paralelo, en las últimas horas se conoció la difusión de un audio inédito del propio Indio Solari dirigido a Messi, grabado tiempo atrás pero nunca enviado.

En ese mensaje, el músico elogiaba la trayectoria del capitán argentino y su rol en la Selección Argentina. “Lionel, compatriota, habla el Indio. Acá soy uno más que te quiere saludar y te quiere aplaudir”, se escucha en el material difundido públicamente.

El cantante también hacía referencia al Mundial: “¿Qué tal si ganás un campeonato del mundo más? Estás para eso, viejo, estás para eso”, expresó en la grabación.

La difusión del audio se produjo tras el fallecimiento del músico, en el marco de una serie de homenajes y repercusiones que generó su muerte en todo el país.

La relación simbólica entre ambos ya había tenido antecedentes, con declaraciones públicas del Indio Solari en las que destacó el rendimiento deportivo y la figura de Messi dentro del fútbol argentino.