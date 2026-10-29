Ana Martina Conte Grand, una joven sanjuanina de 29 años, sigue desaparecida y la noticia generó conmoción en su provincia natal luego de que se confirmara que fue una de las víctimas del choque de trenes ocurrido en España. Tras conocerse la noticia, amigos y allegados comenzaron a despedirla en las redes sociales con mensajes cargados de dolor y afecto.

“¡Te amo con la vida Martina! Siempre fuiste luz, fuiste una persona maravillosa, mi amiga de mi alma”, escribió una de sus amigas en Facebook. En el cierre de su mensaje, agregó una frase que reflejó la tristeza por su desaparición: “Pero Dios tenía mejores planes para vos, que brilles para siempre”.

Otros allegados también compartieron palabras para recordarla. “Cuchita de mi corazón, nos diste tantas sonrisas. Siento un dolor inmenso”, expresó una persona cercana. Otra la recordó por su sonrisa y escribió: “Qué tristeza, siempre con una sonrisa estaba Marti. No lo puedo creer”.

Quién era la sanjuanina que murió en España

Ana Martina es licenciada en Podología y residía en Andalucía. Había estudiado en la Universidad de Buenos Aires (UBA) junto a su hermano, con quien también compartía un consultorio profesional que promocionaban a través de las redes sociales. La mujer se encontraba de visita para conocer a su sobrino.

Al momento del accidente, ella y su hermano viajaban en el vagón 7 de una de las formaciones involucradas en el choque. Su hermano sobrevivió y fue trasladado a un hospital de Toledo, mientras que Ana Martina aún no aparece.

La tragedia ferroviaria en España

El choque entre dos trenes de pasajeros ocurrió en España y dejó decenas de víctimas fatales y más de un centenar de heridos, según los primeros reportes difundidos por medios internacionales.

En paralelo, las autoridades continuaban buscando a Agustín Randazzo, un argentino de 51 años cuyo paradero no había sido establecido tras el accidente.

Mientras avanzaban las tareas de asistencia y las investigaciones sobre el siniestro, la desaparición de Ana Martina provocó una profunda tristeza entre sus seres queridos, que la acompañan y algunos la despiden con palabras que destacan su calidez, su alegría y la huella que dejó en sus vidas.