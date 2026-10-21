Un grupo de siete hermanos protagonizó una conmovedora historia que se volvió viral en las redes sociales. Para celebrar el Día de la Madre, decidieron comprarle una heladera a su mamá, pero después de realizar la compra se encontraron con un problema: no les alcanzaba el dinero para pagar el flete. Lejos de abandonar la sorpresa, encontraron una solución tan particular como emotiva: trasladaron el electrodoméstico entre todos, utilizando una sábana para cargarlo por la calle.

La escena fue registrada por un familiar, quien grabó el momento en que los hermanos caminaban juntos con la heladera. El video comenzó a circular rápidamente en las redes sociales y despertó miles de reacciones, tanto por la curiosa manera de transportar el regalo como por el esfuerzo que hicieron para llevarlo hasta su casa.

Detrás de aquella imagen había una historia familiar especial. La destinataria del regalo era una mujer que atravesaba un delicado momento de salud. Por eso, sus hijos habían decidido unirse para darle una alegría y sorprenderla con un electrodoméstico nuevo.

El particular traslado también provocó comentarios humorísticos entre los usuarios, quienes compararon la escena con el final de la película argentina "Esperando la carroza". Sin embargo, más allá de las bromas, muchos destacaron el compañerismo y el cariño de los hermanos hacia su madre.

La inesperada sorpresa que recibieron los siete hermanos

La repercusión del video fue tan grande que la historia llegó hasta una empresa de electrodomésticos, que decidió contactar a la familia para conocer los detalles de lo ocurrido.

Al enterarse de que los hermanos habían utilizado sus propios medios para trasladar el regalo y del difícil momento que atravesaba su mamá, la firma resolvió tener un gesto especial con ellos.

La empresa les ofreció devolverles la totalidad del dinero que habían gastado en la heladera y, además, regalarles otros electrodomésticos para su hogar.

"Lo más lindo fue la respuesta de la familia. Nos contaron que su madre estaba atravesando un momento delicado de salud y querían hacerle un regalito", explicó un representante de la compañía, según publicó TN.

De esta manera, lo que comenzó como una solución improvisada ante la falta de dinero para pagar un traslado terminó convirtiéndose en una historia de solidaridad que recorrió las redes sociales.

Los siete hermanos lograron cumplir su objetivo de sorprender a su mamá y, sin imaginarlo, recibieron una ayuda inesperada gracias a un video que mostró que un gesto familiar puede emocionar a miles de personas.