Un ginecólogo de Resistencia, Chaco, quedó bajo investigación judicial luego de que siete mujeres lo denunciaran por presuntos abusos sexuales y conductas inapropiadas. El caso tomó mayor repercusión tras la difusión de conversaciones privadas atribuidas al profesional, entre ellas un mensaje que decía “Te vendría bien un doctorcito amoroso, generoso y paseador”.

El médico, identificado como Gustavo Osmar Kumiega, es señalado por hechos que habrían ocurrido tanto durante consultas en su consultorio como fuera del ámbito profesional. Las denunciantes aportaron testimonios, capturas de pantalla y otros elementos que ahora son analizados por la Justicia.

Por el momento, el ginecólogo no está detenido ni formalmente imputado. Su defensa rechazó las acusaciones y sostuvo que las prácticas médicas cuestionadas se realizaron conforme a los protocolos de la especialidad.

Qué denunciaron las pacientes

Las presentaciones fueron realizadas entre el 23 de septiembre y los primeros días de octubre. Seis de ellas describen presuntas situaciones ocurridas durante consultas médicas, mientras que la séptima refiere a un encuentro privado fuera del consultorio.

Entre los hechos denunciados aparecen comentarios de contenido sexual, contactos físicos que las pacientes consideraron inapropiados, procedimientos ginecológicos cuestionados y la presunta entrega de medicamentos vencidos.

Una de las primeras denunciantes, Karla Herrán, de 26 años, sostuvo que durante una consulta el profesional realizó maniobras que le provocaron dolor durante una ecografía transvaginal. También afirmó que recibió anticonceptivos vencidos.

Otra mujer denunció que el médico le habría realizado comentarios explícitos sobre su vida sexual mientras la atendía. Una tercera aseguró que, después de las consultas, recibió mensajes privados por Instagram y material de contenido sexual atribuido al profesional.

En otra presentación, una paciente señaló que el ginecólogo habría utilizado su teléfono celular para filmar parte de un procedimiento. Una mujer embarazada, por su parte, afirmó que el médico prolongó maniobras pese a que ella manifestó incomodidad.

Los relatos forman parte de expedientes judiciales y deberán ser evaluados para determinar si existieron delitos.

Los chats que se incorporaron a la causa

La difusión de mensajes atribuidos a Kumiega sumó un nuevo elemento al caso. En una de las conversaciones, el profesional habría escrito: “Te vendría bien un doctorcito amoroso, generoso y paseador”.

También circularon capturas y referencias a intercambios privados que, según las denunciantes, se produjeron después de las consultas. La Fiscalía deberá establecer su autenticidad y el contexto en el que se enviaron.

Las seis denuncias vinculadas con presuntos hechos ocurridos durante la atención médica están a cargo del Equipo Fiscal N.º 2, encabezado por Ana González de Pacce. La presentación por un supuesto abuso sexual ocurrido fuera del consultorio quedó bajo la órbita del Equipo Fiscal N.º 4, conducido por Jorge Cáceres Olivera.

Los abogados de algunas denunciantes solicitaron la detención del médico. Sin embargo, según la información publicada, ese pedido fue rechazado por falta de riesgos procesales.

La respuesta de la defensa

El abogado defensor, Zacarías Issolo, negó que su representado haya cometido delitos y sostuvo que los procedimientos cuestionados se ajustaron a las prácticas de la especialidad. Además, entregó historias clínicas a la Fiscalía como parte de su estrategia.

La investigación continúa con la recopilación de testimonios y el análisis de los elementos aportados. El objetivo es esclarecer cada episodio denunciado y determinar si corresponde avanzar con imputaciones penales.