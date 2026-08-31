El anuncio del retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina generó una enorme conmoción en el mundo del fútbol, pero también golpeó especialmente a su familia. Celia Cuccittini, madre del capitán, contó cómo atraviesan la despedida del rosarino y reconoció que no puede contener las lágrimas.

Luego de que Messi hiciera pública su decisión de ponerle punto final a su historia con la Albiceleste, Celia intercambió mensajes con el programa Intrusos y reveló que la familia ya conocía desde hacía tiempo la determinación del futbolista.

“Los estoy mirando y sigo llorando”, expresó la mamá del 10. Luego agregó: “Aunque ya lo sabíamos, estamos todos en la familia muy tristes”.

Pese al dolor que generó la noticia, Celia dejó en claro cuál es su prioridad frente a la decisión que tomó su hijo después de más de dos décadas vistiendo la camiseta argentina. “Lo importante es que él sea feliz”, sostuvo.

La frase de Jorge Messi que recordó Celia

La despedida de Messi de la Selección Argentina llega en un momento especialmente sensible para la familia por la reciente muerte de su padre, Jorge Messi, ocurrida en agosto.

En medio de la emoción, Celia recordó qué decía su marido cuando imaginaba el día en el que Lionel pusiera punto final a su carrera con la camiseta argentina.

“El papá siempre decía: ‘¿Qué voy a hacer cuando no juegue más?’. Y pasó todo junto, increíble”, contó.

El propio Messi hizo referencia a la muerte de su padre en la carta con la que anunció su retiro. El futbolista explicó que había escrito el mensaje el 21 de julio, dos días después de la final del Mundial 2026, y que la pérdida familiar terminó de reafirmar su decisión.

De esta manera, a los 39 años, Messi cerró definitivamente una etapa histórica con la Selección Argentina, dejando atrás más de dos décadas con la camiseta albiceleste y una carrera internacional marcada por títulos, récords y una relación única con los hinchas.