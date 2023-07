¿Sigue adelante la moneda unificada Brasil-Argentina?

Vivimos tiempos convulsos a nivel económico. Un sistema keynesianos que devora los ahorros de la gente debido a la inflación, así como el empeño de crecer económicamente con base en el gasto desmesurado y el dinero barato, comienzan a hacer mella en la gente, que está ya cansada de privilegios y de sentir como, cada vez, tienen que trabajar más ganar lo mismo.

De este batiburrillo infernal resurge nuevamente la idea de crear Sur, una moneda común entre Argentina y Brasil. ¿Qué sabemos del proyecto?

¿Qué dicen los actuales presidentes de Argentina y Brasil sobre el proyecto Sur?

En enero de 2023, tanto Lula Da Silva como Mauricio Macri insistían en la creación de una moneda común. Para ello, firmaron un artículo conjunto en el que se comprometen a trabajar por el proyecto con la intención de reducir costes operativos, así como para evitar vulnerabilidades externas. Con todo, no quieren dejar de lado a MERCORSUR, y buscarán con ella desarrollar una plataforma de integración efectiva al mundo con la que cumplir con los objetivos estratégicos de desarrollo.

Su intención es, entre otras cosas, crear un bloque monetario de renombre mundial que sea, tras el euro, el más consolidado. Este proyecto, no en vano, podría suponer el 5 % de PIB mundial, una cifra sin duda espectacular. La moneda, que como ya hemos dicho pretende llamarse Sur, se cree que podría impulsar enormemente la economía de la región, liberando a la zona de su actual ultradependencia respecto al dólar estadounidense (algo que los argentinos, por desgracia, conocen bien).

El proyecto retoma la idea que ya se había puesto sobre la mesa en 2019

Lo curioso de todo esto es que el concepto de moneda común entre Argentina y Brasil no viene de ahora. Y es que en 2019 ya se propuso tal proyecto. En esta ocasión, la moneda iba llamarse “peso real”. Mauricio Macri ya estaba en las negociaciones, pero, en ese momento, Da Silva no. La presidencia de Brasil la ocupaba Bolsonaro, ideológicamente en las antípodas del actual presidente del país con capital en Brasilia. Esto indica de la importancia del proyecto más allá de lo político.

Sin embargo, y pese a que en ese año se comenzaron las negociaciones, la idea no cristalizó. En esa época, el Banco Central de Brasil no veía la idea con buenos ojos, por lo que calmó rápidamente las aguas al afirmar que todo eran rumores y especulaciones. Y sí, ya interesaba lo de reducir riesgos y vulnerabilidades, así como potenciar el poder de las instituciones de la región, pero tal vez no había todavía el músculo suficiente como para afrontarlo sin convenientes excesivos.

Elon Musk y los economistas

Ahora que se sabe que el proyecto es nuevamente una realidad y que esta vez tiene vises serios de convertirse en una realidad, rescatamos una curiosidad y opiniones expertas:

Elon Musk celebra la iniciativa de ambos gobiernos. Y, para ello, utilizó su recién adquirida red social Twitter.

Por otro lado, los economistas brindan opiniones encontradas. Algunos apoyan la idea, ya que creen que terminará con la inflación. Pero también son conscientes de que es un proyecto a largo plazo para el que todavía no se está preparado.

Los economistas en contra del proyecto, como Roberto Chachanosky, dicen, sin embargo, que la moneda necesitará de un respaldo que a día de hoy no se saben quién proporcionará. Además, se señala que los argentinos, por ejemplo, preferirán, pese a las restricciones, seguir ahorrando en dólares debido a la posición mundial de la divisa estadounidense.

Con todo, iremos viendo poco a poco cómo se desarrollan los acontecimientos y si esta vez de verdad el proyecto crece y no quedan nuevamente en papel mojado como ya sucedió en 2019.