La causa que investiga las presuntas irregularidades en el cobro de capacitaciones de la Agrupación Minera Cordillera de los Andes sumó un nuevo avance este jueves. Los integrantes de la comisión directiva que denunciaron a su titular se presentaron en la UDI de Delitos Especiales y Delitos Informáticos junto a su abogado querellante, Guido Sánchez, para aportar nuevos comprobantes.

En diálogo con HUARPE TV, Claudio David Suárez, uno de los denunciantes, explicó los motivos de la presentación. "Nos hemos hecho presente por el tema de que tenemos una denuncia contra el presidente de la ex agrupación de servicios mineros Cordillera de Los Andes. El señor estuvo realizando capacitaciones y las estaba cobrando", señaló.

Según el denunciante, la presentación incluye un escrito de la querella para pedir celeridad en la causa. "Un tipo de abogados nos ha solicitado que ellos pueden ser parte querellante. Se han venido a presentar con un escrito para solicitar que se agilice la investigación, porque este señor sigue capacitando personas sin autorización", afirmó.

La continuidad de los cursos

Uno de los puntos que más preocupa a los denunciantes es que las capacitaciones continuarían a pesar de la denuncia. "No está autorizado y está cobrando por cada capacitación bajo el nombre de Tracho, que es su empresa o su mini emprendimiento, pero no está habilitado para capacitar ni por el gobierno ni por las autoridades competentes", sostuvo Suárez.

El denunciante advirtió sobre la validez de los certificados que se entregan. "Queremos pedirle a la comunidad que tengan mucho cuidado, que no se capaciten con este señor, que no está habilitado y no tiene ninguna validez la certificación que le entrega". Y agregó: "Ayer incluso estaban usando convocatorias para nuevas capacitaciones, como por ejemplo camión volcador, retropala, autoelevadores. Todo ese tipo de capacitaciones no pueden generarse en un día y tampoco pueden certificar una persona".

El uso del nombre de la agrupación

Consultado sobre si el titular de la entidad sigue utilizando el nombre de la agrupación original, Suárez explicó que maneja grupos de comunicación con esa denominación. "Él tiene dos grupos que nosotros ya hemos presentado las pruebas, donde el nombre de los grupos son Agrupación Cordillera de los Andes 1, Agrupación Cordillera de los Andes 2. Con esos nombres el señor nuclea y llama a las personas para capacitarlos bajo el nombre de su empresa Truck Shop", detalló.

Para el denunciante, esa estrategia constituye un "encubrimiento grandísimo de la transparencia y de los fines de lo que era la agrupación". Y apuntó a la situación de los vecinos que pagan por los cursos: "Hay gente que no tiene conocimiento y en base a la necesidad, juega con esa necesidad y empieza a lograr que la gente le pague con su poca platita que tiene, los 100.000 o 150.000 pesos, que no les va a servir de nada porque ese certificado no tiene validez".

El futuro de la agrupación

Ante la consulta sobre qué pasará con la agrupación, Suárez fue claro: "Lo primero y principal que hemos decidido es permitir que la justicia avance y solicitar que tenga la habilidad para empezar a solicitarle a los señores explicaciones".

Además, llevó tranquilidad a las personas que pagaron por los cursos. "Estamos respondiendo a todas las personas que nos han escrito por privado, que mantengan la calma, que no los vamos a dejar solos, que ese dinero que ellos han gastado no lo han perdido, que lo vamos a solucionar de alguna forma, que este señor tendrá que devolverlo o arreglar con la justicia", afirmó.

De cara al futuro, el denunciante anticipó que buscarán continuar con las capacitaciones, pero con otras reglas. "Si el gobierno nos ayuda y nos acompaña, empezar nuevamente a capacitar, pero esta vez de una forma transparente, con otros valores y también de una forma legal, para que la gente sea capacitada gratuitamente. Nosotros no vamos a cobrar por capacitación", concluyó.

Se vienen más presentaciones

En diálogo con este medio, Suárez adelantó que la causa seguirá sumando documentación en los próximos días. A medida que se conocen nuevos casos de personas que presuntamente pagaron por las capacitaciones, los denunciantes continuarán presentando comprobantes y elementos probatorios para respaldar la investigación. El objetivo es que la Justicia pueda reconstruir el circuito de cobros y determinar las responsabilidades correspondientes.

Cabe recordar que consultado por este medio, el titular de la agrupación respondió en una nota anterior que: "Estoy siguiendo los pasos que me aconsejó el abogado y no puedo decir más de lo que dije". En declaraciones anteriores a DIARIO HUARPE, había negado las acusaciones: "No he cobrado absolutamente nada". Y sostuvo que las capacitaciones aranceladas correspondían a Trackshop, su emprendimiento independiente.

El capacitador Cristian López había confirmado a este medio que las cuatro capacitaciones que brindó para la agrupación fueron gratuitas, y que luego fue contratado para dictar cursos a través de Trackshop. López aclaró que desconocía cómo se organizaron los cobros cuestionados y que los certificados de la agrupación eran de inducción, no habilitantes.