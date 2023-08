Sigue la novela: Israel Adesanya destrozó a Dricus Du Plessis

La tensión entre Israel Adesanya y Dricus Du Plessis continúa en estos días. El campeón de los Peso Mediano de UFC podría tener uno de sus más duros rivales en frente, pero, según sus propios dichos, este no quiere pelear. En The Halfcast Podcast, el extraordinario peleador habló sobre el sudafricano, quien ya ha desafiado a "The Last Stylebender" a una contienda por el cinturón.

"Ahora no quiere pelear. Incluso después de UFC 290, dice: 'Oh, hermano, todo lo que tenías que hacer era ponerte unos guantes, podríamos haberlo conseguido allí mismo'. Mierda de culo. No lo habrías hecho. Porque adivina qué? Él no lo quería. La gente decía, 'Oh, es tan elegante al irse. Él es tan elegante'. Estoy como, 'Hermano, ni siquiera se alejó'", resaltó Adesanya.

Luego, Israel también comentó lo siguiente: "Me sintió. Él no quería sentirme. No es un hombre asustado, es un tipo duro. Es muy astuto y tiene un buen equipo detrás de él. equipo inteligente. No creo que sea un hombre asustado, pero te diré que me tiene miedo. Sabes cuando miras a alguien a los ojos, lo sabes de inmediato. No me llamó a la jaula, yo mismo entré en la jaula".

"Ni siquiera lo vi llamarme. Entré en la jaula porque hice que esto sucediera. Este hijo de puta: espero, realmente esperaba que él diera un paso al frente. Pero él es un aburrido, y te lo diré ahora mismo. Sigue entrenando. Sigue entrenando. Tengo algo para tu trasero, así que sigue entrenando", sentenció "The Last Stylebender" sobre el sudafricano, con quien podría verse pronto en el octágono.

Lo que dijo Du Plessis sobre Adesanya

En cuanto a la actitud de Israel Adesanya, Dricus Du Plessis afirmó días atrás: "Ir con insultos raciales que no pertenecen a los deportes. No pertenece al mundo, en mi opinión. No quiero que sea parte de nada de lo que estoy haciendo. Este deporte es tan asombroso, y le ha dado tantas cosas a tantas personas. Y traer raza, color, con insultos raciales, todo eso, inmediatamente me hizo pensar, 'No quiero ser parte de esto'".