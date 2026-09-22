La ministra de Educación de San Juan, Silvia Fuentes, explicó la actuación de la cartera tras el hallazgo de un mensaje escrito en uno de los baños de la Escuela Carlos María de Alvear, ubicada en Villa San Damián, Rawson. La inscripción hacía referencia a un supuesto embarazo de una niña de 10 años y señalaba a un familiar como responsable de un presunto abuso sexual, situación que derivó en una investigación de la UFI ANIVI.

El mensaje había sido borrado antes de la llegada de los investigadores judiciales, aunque existían fotografías de la inscripción que comenzaron a circular en redes sociales y que quedaron incorporadas a la investigación. El fiscal Duilio Ejarque cuestionó que se hubiera eliminado la pintada, al considerar que podía afectar la preservación de un elemento que eventualmente podría ser utilizado como prueba.

Consultada por esa decisión, Fuentes sostuvo que la escuela debía continuar funcionando y que la eliminación del mensaje respondió a los procedimientos que, según explicó, corresponden aplicar dentro del establecimiento.

“Nosotros hemos actuado como corresponde con el protocolo de la 6515”, afirmó la ministra, en referencia a la Resolución 6515-ME-2017, que establece una guía de procedimientos ante situaciones de complejidad en las instituciones educativas de San Juan. La normativa contempla intervenciones frente a distintas situaciones de violencia, acoso entre pares, discriminación, autoagresión, abuso sexual y otras problemáticas que puedan afectar a estudiantes.

Qué explicó la ministra sobre el borrado

Fuentes sostuvo que mantener el baño cerrado hubiera afectado el funcionamiento cotidiano de la escuela. “La escuela es un ámbito que debe funcionar permanentemente”, señaló, y explicó que el establecimiento cuenta con un único módulo de baños, por lo que clausurarlo hubiera impedido el normal dictado de clases.

La funcionaria también afirmó que, al momento de la intervención educativa, no se había encontrado a ningún estudiante que reuniera las características mencionadas en el mensaje. Según explicó, tampoco se había realizado una comunicación formal a la Justicia desde la institución en relación con un estudiante determinado.

El caso, sin embargo, ya había quedado bajo investigación del Ministerio Público Fiscal. La UFI ANIVI intervino de oficio y ordenó distintas medidas para determinar quién realizó la inscripción y establecer si detrás del mensaje existe efectivamente una situación de vulneración de derechos. Entre las medidas se incluyó el análisis de cámaras y la toma de testimonios.

Qué establece el protocolo 6515

La Resolución 6515-ME-2017 corresponde a la “Guía de Procedimientos ante Situaciones de Complejidad” del Ministerio de Educación de San Juan. El documento establece pautas para que las instituciones educativas intervengan ante situaciones que puedan afectar los derechos o la integridad de los estudiantes.

Según explicó Fuentes, la respuesta depende de las características de cada situación y puede involucrar a distintos organismos. “Ese protocolo depende de lo que sea, se inicia una cuestión policial o se inicia algo con familia o específicamente alguna sanción a la estudiante”, detalló.

La ministra remarcó, además, que el objetivo de la escuela no debe reducirse a una respuesta punitiva. “Tenemos que entender que la escuela está para ayudar, para enseñar, no para sancionar”, sostuvo.

En ese sentido, planteó que frente a situaciones protagonizadas por menores deben intervenir también organismos vinculados con la protección de derechos, como la Defensoría de Menores y la Dirección de Niñez.