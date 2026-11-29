En una reciente emisión del programa PH, Podemos hablar, conducido por Andy Kusnetzoff, la reconocida bailarina Silvina Escudero sorprendió a todos los invitados al revelar detalles inéditos sobre su pasado laboral junto a Diego Maradona. La artista recordó su participación en el recordado ciclo La noche del 10, emitido por la pantalla de El Trece durante el año 2005, cuando ella tenía apenas 21 años.

Durante la charla televisiva, la artista explicó que formaba parte del elenco estable de bailarinas que acompañaba al astro del fútbol en cada emisión. "Yo era una de las ‘Diegotas’. Estuve todos los programas", aseguró ante la mirada atenta del conductor y los presentes en el estudio, generando un clima de nostalgia y risas por aquella etapa profesional en sus comienzos.

Ante la insistencia de Andy Kusnetzoff por conocer más intimidades de aquel histórico ciclo, Silvina Escudero recordó el costado más romántico del ídolo argentino hacia su exesposa Claudia Villafañe. "Las canciones que Diego le dedicaba a Claudia, que estaba parada al lado nuestro. En ese momento la quería reconquistar", relató sobre los momentos detrás de escena que presenciaba junto a sus compañeras.

Asimismo, la bailarina destacó la enorme magnitud de las estrellas internacionales que visitaron el estudio de televisión durante esa temporada. "Vimos a todos: Xuxa, (Joaquín) Sabina, Pelé, Mike Tyson… que me quiso levantar", lanzó entre carcajadas al rememorar el particular episodio vivido con el famoso exboxeador estadounidense frente a las cámaras y el equipo técnico.

Sin embargo, el momento más desopilante de la noche llegó cuando narró un accidente ocurrido en pleno festejo de cumpleaños de Diego Maradona. "La producción nos dijo que teníamos que tirar del piolín de los paneles y se visualizaba la torta, que tenía como tres metros", explicó sobre la compleja puesta en escena preparada para agasajar al conductor del programa.

Para cerrar su relato entre risas, confesó que un cambio de planes de último momento provocó un verdadero desastre en el estudio. "Habíamos ensayado, pero antes, la producción le dice a las otras bailarinas que tiren para el otro lado. A mí no me dijeron nada, tiré para donde habíamos acordado y el panel mío se cayó arriba de la torta y dije: ‘Me echan’", concluyó.