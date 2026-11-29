Silvina Escudero y Andy Kusnetzoff protagonizaron un momento de confesiones en PH: Podemos Hablar, el ciclo de Telefe donde la bailarina y modelo habló de su paso por Bailando por un sueño y de las solicitudes que recibía de sus seguidores. Al comienzo de la charla con los invitados, la mesa apuntó directamente hacia ella y la artista respondió entre risas que la deducción era correcta. "Sí, vendí fotos de mis pies", dijo.

Ante la sorpresa del conductor, que consultó si el valor de una imagen de su pie se calculaba en dólares, la artista explicó que su recorrido en la danza influía en el interés del público. Detalló que mostrar el empeine formaba parte de las peticiones vinculadas a ese fetiche. "Hay un fetiche grande, si es de bailarina, que te hago el empeine. Me fue bien. Vos decís dólares, pueden ser $0,10 dólar, pero bueno, sí", señaló.

La bailarina aclaró que siempre manejó qué fotos y videos compartía, aunque quienes compraban el material le hacían pedidos concretos sobre el calzado o la pose. "Subía lo que quería pero te pedían cosas como 'ponete las ojotas, los tacos'. Solo grabándome mi pie. Yo me sacaba fotos y las subía", contó sobre cómo armaba el contenido.

En otro tramo de su historia personal, un mes después de confirmar el fin de su matrimonio, la bailarina había contado que empezó a conocer a un hombre y que la situación la entusiasmaba. Durante el lanzamiento de la segunda temporada de la serie sobre Guillermo Coppola, un móvil de Intrusos en América TV le preguntó por su vida sentimental y ella dudó al principio antes de admitir que sentía encanto y admiración.

Escudero había puesto fin a su vínculo con Federico seis meses atrás, tras nueve años de noviazgo y casi dos años de matrimonio, luego de viajar juntos a Brasil y confirmar la separación en abril de 2026. Sobre esta etapa, aseguró que aprendió a priorizarse y a quererse más, disfrutando de la calma de su casa junto a su perro Titán y buscando felicidad si comparte su vida con alguien.

Finalmente, la bailarina aclaró que no reveló la identidad del hombre con el que está saliendo y descartó que el encuentro haya sido en su entorno laboral. "Lo conocí en un ámbito muy íntimo, muy cerradito y muy chiquitito. No laboral", expresó sin aportar más detalles sobre el comienzo de esa relación.