Silvina Escudero sorprendió durante su participación en PH: Podemos Hablar, el programa conducido por Andy Kusnetzoff, al revelar una particular propuesta que recibió de una pareja del ambiente artístico. La bailarina contó que dos personas conocidas le ofrecieron formar parte de su relación sentimental desde el plano sexual y que la invitación se repitió durante un tiempo.

"Una pareja me propuso formar parte de su matrimonio sexualmente, incluirme", contó Escudero ante la sorpresa del conductor. Luego confirmó que se trataba de una propuesta para realizar un trío y aseguró que no fue una invitación aislada.

La propuesta que recibió de una pareja del ambiente

La artista explicó que la primera invitación llegó directamente de la mujer de la pareja, quien le manifestó su interés con una frase que recordó durante el programa. "Sos una bomba, necesito que estés en nuestra cama", fue el comentario que recibió.

Escudero aseguró que rechazó la propuesta porque no coincidía con su manera de entender las relaciones. "Le dije que no era mi estilo", recordó al reconstruir aquel primer acercamiento.

Sin embargo, la situación no terminó allí, ya que posteriormente ambos integrantes de la pareja volvieron a plantearle la posibilidad. Según relató, la invitación se repitió incluso un año después y no fue la única ocasión en la que recibió una propuesta de ese tipo.

Quiénes fueron los protagonistas

Durante la charla con Andy Kusnetzoff, la bailarina confirmó que las personas involucradas pertenecían al ambiente artístico y que ella las conocía. Sin embargo, decidió mantener sus identidades en reserva y no brindar nombres que permitieran identificarlas.

"Los conozco. De hecho, son del medio", expresó cuando el conductor intentó conocer más detalles sobre los protagonistas. La respuesta mantuvo el misterio alrededor de una historia que generó sorpresa entre los presentes.

Otra situación que también la sorprendió

Escudero también contó otra experiencia relacionada con una propuesta de índole íntima, esta vez vinculada con el esposo de una amiga. Según explicó, el hombre la mencionaba durante sus encuentros sexuales y su propia amiga llegó a sugerirle que se sumara.

La bailarina relató estas situaciones con humor, aunque mantuvo la decisión de no revelar quiénes fueron las personas involucradas. Su participación en el ciclo televisivo dejó una de las confesiones más comentadas de la emisión.