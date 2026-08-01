Silvina Escudero: “Me separé y dije ‘quiero estar con todos’”

Silvina Escudero atraviesa una etapa de profundas transformaciones personales. Luego de casi 10 años de relación y cuatro de matrimonio con Federico, la bailarina confirmó su distanciamiento definitivo. La ruptura se produjo en abril de 2026, cuando su exmarido abandonó el hogar compartido para mudarse a otra unidad dentro del mismo predio en Nordelta.

Respecto a su presente sentimental, la artista fue contundente al expresar que "Me separé hace cuatro meses y dije: ‘Quiero estar con todos’", aunque aclaró que la realidad fue distinta a sus expectativas iniciales.

Según sus declaraciones en el programa Storytime de Bondi Live, el inicio de esta nueva etapa se vio afectado por factores externos. Escudero admitió que "pero entre todo el trabajo que tengo y la muerte de mi perra Mulata se me hizo todo más complicado".

El fallecimiento de su mascota en junio de 2026 representó un golpe emocional que incluso superó el impacto del divorcio. Al respecto, confesó que "La pasé peor que con mi separación con lo de mi perra, y recién ahora estoy más tranquila y con ganas de conocer a alguien".

La artista analizó el desgaste acumulado y las crisis recurrentes como las causas del final, descartando la existencia de terceras personas en la pareja. Para ella, el cierre de este ciclo tuvo una carga simbólica fuerte, ya que en su momento afirmó que "Me casé para toda la vida". El duelo por su perra Mulata también quedó registrado en sus plataformas digitales con el mensaje "Hoy un pedazo de mi corazón se va con vos", reflejando la importancia de su compañía durante sus días más difíciles.

En cuanto al regreso al mundo de las citas, Escudero manifestó ciertas prevenciones vinculadas a su exposición mediática. La bailarina explicó que "Un poco me da miedo ser la anécdota de alguno. Muchos te buscan por la anécdota", señalando la desconfianza que le generan algunos acercamientos motivados por su fama. A pesar de estos temores, se muestra abierta a reconstruir su vida afectiva con prudencia.

La conductora concluyó su reflexión asegurando que "Después de todo lo que viví, siento que llegó el momento, aunque lo haré priorizando la confianza por sobre cualquier otra cosa". Mientras transita esta búsqueda interior para dar sentido a lo vivido, no descarta nuevos horizontes personales, como la posibilidad de encarar una maternidad en solitario en el futuro cercano.