Silvina Escudero reveló su mayor temor para encontrar nueva pareja

Silvina Escudero compartió detalles sobre su actualidad sentimental en una entrevista reciente en el programa Bondi Live. A cuatro meses de confirmar el fin de su matrimonio, la bailarina explicó que atraviesa una etapa de transición donde el deseo de conocer a alguien empieza a resurgir. La famosa admitió que el proceso no fue sencillo debido a la carga laboral y sucesos personales dolorosos.

Respecto a su cambio de perspectiva tras la ruptura, la invitada de Nazarena Vélez relató que "Me separé hace cuatro meses y dije: 'Quiero estar con todos', pero entre todo el trabajo que tengo y la muerte de mi perra Mulata se me hizo todo más complicado".

Para ella, el fallecimiento de su mascota representó un impacto emocional superior al del divorcio. Según sus palabras, "Fue todo muy tremendo lo que me pasó, la pasé peor que con mi separación con lo de mi perra, y recién ahora estoy más tranquila y con ganas de conocer a alguien".

A pesar de esta nueva apertura emocional, la artista manifestó que mantiene cierta cautela por su condición de figura pública. Su principal preocupación reside en las verdaderas intenciones de quienes intentan acercarse en este contexto. Al respecto, se sinceró diciendo que "Un poco me da miedo ser la anécdota de alguno. Muchos te buscan por la anécdota".

Debido a estos temores, Escudero decidió priorizar la confianza antes de establecer un nuevo vínculo afectivo profundo. En este marco de recuerdos, la bailarina rememoró una situación con una ex pareja quien arrojó su teléfono celular por el balcón para que ella no lo revisara.