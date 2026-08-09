Silvina Escudero comenzó un nuevo vínculo afectivo luego de que transcurrieran cuatro meses desde su separación de Federico. En el programa televisivo LAM, el panelista Pepe Ochoa reveló la identidad de la nueva pareja de la artista y brindó detalles sobre su perfil profesional.

Según la información difundida, el hombre se llama Caco Smith y no pertenece al ambiente del espectáculo. Ochoa describió al joven señalando que "él no tiene nada que ver con este universo. Es un tipo que tiene su empresa".

La noticia sobre el romance surgió a partir de una serie de observaciones realizadas por los residentes del barrio cerrado donde vive la bailarina. El comunicador explicó que "ella tiene una camioneta y todos los vecinos empezaron a ver la camioneta de ella manejada por él".

Para finalizar el informe, el integrante del ciclo de espectáculos confirmó el noviazgo de manera directa. El periodista aseguró que "la que está viviendo un nuevo romance es nuestra querida amiga colega Silvina Escudero con Caco Smith, que es muy buenmozo".

Esta nueva etapa en la vida de la modelo se produce tras haber finalizado una relación sentimental que se extendió durante nueve años. En el marco de esa ruptura, Escudero se había quebrado en vivo al manifestar que "hay que ser muy valiente para separarse". Asimismo, en otro momento de vulnerabilidad, la bailarina relató de forma desgarradora que "a veces uno no puede más".

Días antes de que trascendiera esta información, la propia Escudero había hablado sobre su estado emocional actual y sus miedos al volver a apostar al amor en el canal de streaming Bondi.

En dicha oportunidad, la bailarina compartió sus sensaciones tras los difíciles momentos que le tocó atravesar recientemente. Escudero manifestó que "fue todo muy tremendo lo que me pasó, la pasé peor que con mi separación con lo de mi perra, y recién ahora estoy más tranquila y con ganas de conocer a alguien".