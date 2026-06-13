Silvina Escudero y su ex: tiró su celular por el balcón para que no lo revisara

Silvina Escudero compartió una de las anécdotas más insólitas de su vida amorosa durante una participación en el programa DosReyes Stream. La bailarina recordó una situación que vivió con una expareja cuando una conversación en un teléfono móvil le despertó sospechas.

Al iniciar su relato sobre el hecho, la artista manifestó que "No saben lo que me pasó una vez al revisar un celular". Según explicó, todo ocurrió mientras se encontraba en una reunión con quien era su novio en aquel momento y un mensaje captó su atención.

Sobre ese instante, la famosa rememoró que "Estaba en una reunión con mi novio de aquel momento y le llegó un mensaje a su celular y automáticamente mi mirada se fue al teléfono, y leo que decía la dirección de su casa".

Ante esta situación, decidió no reaccionar de inmediato, sino esperar a que el encuentro finalizara para solicitar una explicación. Al respecto, señaló que "Obviamente no hice espamento en el momento, pero cuando terminó la reunión le pregunté quién era y le dije que quería ver la conversación".

La reacción del hombre ante el pedido fue contundente para evitar que los mensajes fueran leídos. Escudero reveló que "Con tal de que yo no vea nada, tiró su celular por el balcón de un séptimo piso".

Entre risas al recordar lo sucedido, la bailarina cuestionó la actitud de su antigua pareja al decir "¿Entienden que tiró su celular, con lo que sale, para que se estrelle en el asfalto y yo no pueda revisarlo? ¿Sabés lo que debía ser ese celular?". A pesar de que el episodio transcurrió hace muchos años y no tiene presente la justificación posterior, reconoció que es una historia imposible de olvidar.