Diego Simeone confirmó que Julián Álvarez estará disponible para el clásico entre Atlético de Madrid y Real Madrid, que se disputará este domingo. El delantero argentino había quedado fuera de los últimos dos partidos por una sobrecarga muscular y ahora volverá a formar parte de la convocatoria, aunque el entrenador todavía no definió si será titular o ingresará durante el encuentro.

La confirmación de Simeone

“Julián nos va a acompañar. Después decidiremos si sale desde el inicio o bien entra en el segundo tiempo”, confirmó Simeone durante la conferencia de prensa previa al derbi. De esta manera, el entrenador dejó en claro que la recuperación del argentino le permitirá volver a estar entre los convocados.

La situación de Álvarez había generado dudas durante la última semana. El cordobés se perdió los partidos frente a Real Sociedad y Osasuna debido a una sobrecarga muscular, después de haber disputado como titular el debut del Atlético en la Champions League frente a Liverpool.

El regreso al Metropolitano

El encuentro tendrá además un significado particular para el delantero argentino, ya que volverá a jugar en el estadio Metropolitano después de su último partido como local, cuando recibió silbidos y abucheos de parte de algunos hinchas.

La situación se produjo después de que Álvarez manifestara su intención de salir del Atlético durante el mercado de pases y apareciera el interés del Barcelona. Finalmente, el futbolista permaneció en el conjunto madrileño.

En los últimos días, distintos referentes del club respaldaron al delantero. Jan Oblak, uno de los capitanes del equipo, afirmó: “Está con nosotros. Lo estamos apoyando y está dando el máximo”. Además, sostuvo que el vestuario tomó la situación “como un tema normal”.

El historial de Julián ante el Real Madrid

El clásico también marcará una nueva oportunidad para Álvarez frente al Real Madrid. El argentino le convirtió 5 goles en 9 partidos que disputó contra el conjunto merengue, tanto durante su etapa en Manchester City como desde su llegada al Atlético de Madrid.

La última incógnita será su participación desde el comienzo. Simeone confirmó que estará convocado, pero dejó abierta la posibilidad de que ingrese durante el segundo tiempo, dependiendo de la decisión del cuerpo técnico y de cómo responda físicamente.

El clásico entre Atlético de Madrid y Real Madrid se jugará este domingo 20 de septiembre desde las 11:15 de Argentina en el estadio Metropolitano y será transmitido por Disney+.