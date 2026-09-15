Diego Simeone eligió a Lionel Messi como su principal candidato a ganar el Balón de Oro 2026. El entrenador del Atlético de Madrid fue consultado en conferencia de prensa y no dudó al señalar al capitán argentino como el futbolista que, a su criterio, merece quedarse con el premio.

“Messi, sin ninguna duda. Después del Mundial que hizo, con la edad que tiene... ninguna duda: Messi”, respondió el Cholo ante la consulta sobre quién debería recibir el galardón.

La declaración llegó en la previa del partido entre Atlético de Madrid y Osasuna por la fecha 6 de La Liga. Días antes, Simeone había mencionado a Lamine Yamal y Kylian Mbappé entre los mejores jugadores de la actualidad, pero al momento de elegir un nombre para el Balón de Oro se inclinó por el rosarino.

Messi vuelve al centro de la carrera por el Balón de Oro

El nombre de Messi también quedó nuevamente instalado en la discusión luego de aparecer entre los cinco protagonistas de una portada del diario francés L’Équipe dedicada a los principales aspirantes al premio.

El argentino integra la nómina de 30 candidatos y regresó a la selección de aspirantes después de no haber sido incluido en la edición anterior. Actualmente juega en Inter Miami y continúa ampliando una carrera marcada por récords individuales y colectivos.

La publicación francesa también generó debate por la ausencia de Rodri entre los cinco futbolistas destacados en tapa, pese a que el mediocampista español sí figura entre los nominados oficiales al galardón.

A los 39 años, Messi vuelve a competir por uno de los principales reconocimientos individuales del fútbol y aparece otra vez entre los nombres de mayor peso de la lista.

Messi y un récord que sigue vigente

Messi es el máximo ganador histórico del Balón de Oro, con ocho estatuillas. Se quedó con el premio en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023.

La ceremonia está prevista para el 26 de octubre en Londres. Mientras crece la expectativa por la definición, Simeone ya dejó clara su postura y ubicó a Messi por encima del resto de los candidatos.