La banda mendocina Simpecao se presentará este sábado 17 de octubre, a las 21, en el Cine Teatro Municipal de San Juan, con un espectáculo que recorrerá sus más de 30 años de trayectoria. En diálogo con DIARIO HUARPE, el percusionista Leo Landa destacó la recepción del público cuyano, la particularidad de componer canciones propias dentro del flamenco y la energía que caracteriza a sus presentaciones en vivo.

El grupo cuenta con ocho discos grabados y una historia que incluye participaciones junto a artistas como Alejandro Sanz y Rubén Rada, además de trabajos musicales para la televisión argentina. Entre sus antecedentes también figuran presentaciones en escenarios como el Teatro Independencia de Mendoza, La Trastienda y la Fiesta Nacional de la Vendimia.

Landa explicó que Simpecao está integrado por seis músicos, cinco de ellos mendocinos y él como único sanjuanino. El percusionista vivió en San Juan hasta 2015 y se incorporó a la banda en 2018. La formación se completa con Daniel Moreno, guitarrista y autor de las canciones; Clonti Benegas, en guitarra; Carina Beysa, en voz; Federico Alma, en bajo, y Gabriela Garro Distel, en batería.

Una propuesta de canciones propias dentro del flamenco

Uno de los aspectos que el músico resaltó es la decisión de desarrollar un repertorio propio en un género en el que, según explicó, suelen predominar las versiones de canciones de otros artistas.

“Nos dedicamos principalmente a la rumba flamenca y todos los temas son de autoría propia”, señaló Landa. En ese sentido, consideró que componer dentro de este estilo representa un desafío por su lenguaje musical y sus particularidades expresivas.

El percusionista también vinculó la buena recepción de Simpecao en San Juan y Mendoza con la influencia de la inmigración española en la región y la presencia de academias e institutos de danza flamenca. Para el músico, estos espacios permiten mantener un vínculo con el género y acercarlo a nuevos públicos.

Aunque reconoció que la globalización musical modificó las formas de escuchar y descubrir artistas, sostuvo que la banda encontró en las academias de baile una vía de acercamiento a las nuevas generaciones.

“Al existir tantas chicas que bailan flamenco, chicos también hoy en día, es como que es algo diferente, porque no es que vas a un bar y escuchás una banda de flamenco”, explicó.

En esa relación con el público, Landa destacó la respuesta que generan las presentaciones en vivo, en las que la música invita al movimiento y al baile. Según describió, la rumba flamenca tiene una energía particular que se transmite desde el escenario y convierte los conciertos en encuentros participativos.

Un recorrido por más de tres décadas

El espectáculo previsto para San Juan reunirá canciones de distintas etapas de la banda y repasará parte de la historia construida desde sus comienzos, en 1995. La propuesta incluirá música, canto, baile e invitados, con un repertorio basado en los ocho discos grabados por el grupo.

Landa recordó también la reciente celebración de los 30 años en el Teatro Independencia de Mendoza, donde realizaron un espectáculo con orquesta e invitados. Esa presentación se extendió aproximadamente durante una hora y media, una duración que podría servir como referencia para el recorrido musical que preparan para el público sanjuanino.

“Vamos a darlo todo para contagiarle a la gente y que les guste lo que van a ver. Va a ser un show muy divertido”, afirmó el músico al invitar a los sanjuaninos a participar de la presentación.

Entre los temas más reconocidos de Simpecao se encuentran “Pa que nadie sienta pena”, “Noches de Rumba y Vino” y “Quitame el respiro”, canciones que forman parte de una trayectoria que también alcanzó la televisión nacional a través de la serie Soy Gitano.

Entradas y lugar del espectáculo

La presentación será este sábado 17 de octubre, a las 21, en la sala principal del Cine Teatro Municipal de San Juan, ubicado en Bartolomé Mitre 41, en Capital.

Las entradas generales tienen un valor de $18.000, mientras que hay una promoción de dos entradas por $27.000. Los menores abonan a partir de los cinco años.

Los tickets se encuentran disponibles a través de la plataforma EntradaWeb, en el siguiente enlace: comprar entradas para Simpecao.