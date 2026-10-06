Simulacro del viernes: pondrán a prueba la coordinación de los organismos de emergencia

El secretario de Seguridad de San Juan, Enrique Delgado, se refirió al simulacro previsto para este viernes y destacó los avances realizados en la planificación y organización del operativo. El funcionario remarcó que uno de los principales objetivos será fortalecer la articulación entre las distintas áreas del Estado que deben intervenir frente a una situación de emergencia.

Delgado explicó que, tras el primer gran simulacro realizado con participación del Cisem y bajo la presencia de Carlos Heredia, esta nueva instancia permitirá llevar a la práctica lo trabajado durante la etapa de planificación.

“Cuando hicimos el primer gran simulacro con el Cisem, con la presencia de Carlos Heredia, hicimos una acción en la planificación, en la organización. Ahora vamos a llegar a la práctica”, señaló.

En esta oportunidad, el operativo contará con la participación de Protección Civil, que actualmente se encuentra bajo la conducción interina del comisario general retirado Diego Morales. Según indicó Delgado, Morales estará al frente de las tareas correspondientes a ese organismo durante el ejercicio.

El secretario destacó además la experiencia de los responsables que participan de la preparación. En particular, valoró la trayectoria de Heredia y señaló que Morales también cuenta con capacitación para intervenir en este tipo de situaciones.

La articulación, uno de los ejes del simulacro

Para Delgado, el aspecto central del ejercicio será comprobar cómo funcionan de manera coordinada las distintas áreas que tienen responsabilidades frente a una emergencia.

“Acá lo importante es la articulación, la articulación entre todas las áreas del Estado que deben responder ante una emergencia”, sostuvo.

El funcionario anticipó que, una vez finalizado el simulacro, se analizará el desarrollo del operativo para detectar posibles aspectos a corregir y realizar los ajustes necesarios. “Los ajustes que se tengan que hacer después del simulacro los vamos a realizar”, afirmó.

En ese sentido, planteó que este tipo de ejercicios permite poner a prueba en condiciones prácticas los mecanismos definidos previamente y avanzar en la coordinación entre los organismos que deben intervenir.

Protección Civil continúa con conducción interina

Delgado también fue consultado por la situación de Protección Civil y la vacante en la subjefatura.

El funcionario confirmó que Diego Morales se encuentra actualmente a cargo de manera interina de Protección Civil y aseguró que está desarrollando sus funciones correctamente. Al mismo tiempo, señaló que la definición permanente tanto de la conducción del organismo como del nuevo subjefe de la Policía de San Juan permanece a decisión del gobernador. “No podría hablar hoy sobre los certificados”, indicó Delgado al ser consultado por las definiciones vinculadas al área.

Por el momento, la atención de la Secretaría de Seguridad está puesta en la realización del simulacro del viernes y en la coordinación de los organismos que participarán del ejercicio. Delgado también remarcó la importancia de que la población conozca y atienda las recomendaciones oficiales ante situaciones de emergencia. Según explicó, la comunicación con las familias sanjuaninas permite que las autoridades puedan transmitir con mayor facilidad las acciones que deben realizarse cuando ocurre un evento de estas características.