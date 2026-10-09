Simulacro sísmico movilizará a las escuelas: cortes de calles y cómo será

Este viernes, 1.380 establecimientos educativos de San Juan participarán de un simulacro provincial de evacuación ante un sismo, que alcanzará a más de 243.000 estudiantes de todos los niveles y modalidades, tanto de gestión estatal como privada. El operativo se realizará durante los cuatro turnos escolares y estará acompañado por cortes de tránsito en las inmediaciones de algunas escuelas.

La actividad es organizada por el Ministerio de Educación, a través de la Secretaría de Educación, junto con la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público y la Dirección de Protección Civil. El objetivo es poner a prueba los protocolos de emergencia, evaluar su funcionamiento y detectar posibles dificultades ante un movimiento sísmico real.

El ejercicio se realizará a las 10, 16, 19 y 21, correspondientes a los turnos mañana, tarde, vespertino y noche, respectivamente. La práctica marcará el cierre del proceso de formación en prevención sísmica desarrollado durante 2026.

Cómo será el simulacro en las escuelas

El procedimiento comenzará con una señal de alerta emitida por cada establecimiento mediante timbres, campanas, altavoces u otro sistema previsto en su protocolo. A partir de ese aviso, docentes, estudiantes y personal deberán adoptar la posición de seguridad durante 60 segundos, debajo de los pupitres o en los sectores seguros internos definidos por cada institución.

Una vez cumplido ese tiempo, el coordinador designado por el equipo directivo dará la orden de evacuación hacia los puntos establecidos en el plan de emergencia de cada escuela.

El protocolo también contempla el corte de los suministros de electricidad, gas y agua, de acuerdo con las condiciones de cada edificio. Además, se controlará la asistencia de estudiantes y personal y se realizará una revisión edilicia a cargo de los equipos directivos y de maestranza. El regreso a las aulas solo estará autorizado después de verificar que las instalaciones sean seguras.

Dónde habrá cortes de tránsito

El operativo tendrá interrupciones vehiculares en sectores puntuales de Capital, debido al desplazamiento de estudiantes hacia espacios exteriores.

A las 10, habrá cortes frente a la EPET N° 1 Rogelio Boero, la EPET N° 2 y la EPET N° 4. En esos establecimientos, los alumnos se trasladarán hacia la vía pública como parte del ejercicio.

En tanto, a las 16 se interrumpirá la circulación en las inmediaciones de la Escuela Normal Superior Sarmiento, donde estudiantes de sus tres niveles se dirigirán hacia la Plaza Laprida.

Ante estas interrupciones, se recomienda a los conductores circular con precaución y respetar las indicaciones del personal a cargo del operativo.

Presentaron 2.400 planes de evacuación

Durante las instancias de formación desarrolladas este año se presentaron 2.400 planes de evacuación. La cifra supera la cantidad de establecimientos participantes porque algunos edificios albergan distintas instituciones y comunidades educativas que funcionan en diferentes turnos.

Después del ejercicio, cada escuela deberá completar un formulario de autoanálisis institucional para registrar el desarrollo de la práctica e identificar posibles inconvenientes. La carga de datos comenzará cinco minutos después del inicio del simulacro y permitirá revisar los procedimientos para introducir los ajustes necesarios.

El seguimiento general se realizará en vivo desde el Centro Integral de Seguridad y Emergencias (CISEM), con la participación de las autoridades y una transmisión desde las EPET N° 2 y N° 4.

Las familias también podrán participar

La propuesta de este año incorpora a las familias en las prácticas de prevención sísmica. Quienes hayan participado en la elaboración y presentación de protocolos familiares podrán realizar el ejercicio en sus hogares durante el turno contrario al que sus hijos asisten a la escuela.

De esta manera, las familias de estudiantes que concurren por la mañana podrán hacer el simulacro a las 16, mientras que quienes asisten al turno tarde podrán realizarlo a las 10.

Como antecedente, el ejercicio provincial de 2025 involucró a 1.249 escuelas distribuidas en 594 edificios. En esta edición, la práctica se extenderá a los 1.380 establecimientos educativos de San Juan, con la participación de estudiantes, docentes, personal escolar y familias para reforzar la preparación ante una eventual emergencia sísmica.