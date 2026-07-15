Sin alcohol y casi 200 policías, el operativo por la Selección en San Juan

La ciudad de San Juan se prepara para una tarde de gran expectativa futbolística por el encuentro entre Argentina e Inglaterra en el Mundial. Para asegurar que el clima de celebración sea ordenado, la Policía anunció un dispositivo de prevención que contará con la participación de casi 200 efectivos policiales. Las tareas de vigilancia comenzarán este miércoles 15 de julio a partir de las 16:00 horas en los puntos más concurridos del microcentro.

Una de las medidas principales es la creación de un área de exclusión para vehículos en los alrededores de la Plaza 25 de Mayo. El ingreso de autos, motos y bicicletas estará restringido dentro del perímetro formado por las avenidas Rioja, Alem, Córdoba y Libertador General San Martín. Mediante un sistema de vallado, se busca facilitar el movimiento de los peatones y evitar incidentes en las cuatro arterias más importantes de la zona.

La normativa para esta jornada incluye la prohibición total de bebidas alcohólicas en la vía pública. La fuerza de seguridad aplicará una política de tolerancia cero y advirtió que cualquier infracción será sancionada bajo los términos del Código de Faltas Provincial. Asimismo, se realizarán inspecciones en los comercios cercanos para corroborar que el expendio de productos cumpla con las habilitaciones correspondientes.

Desde la Cámara de Comercio de San Juan señalaron que la decisión de abrir o cerrar los locales durante el partido quedará a criterio de cada propietario. No obstante, se prevé que la mayoría de los negocios mantenga su actividad habitual. Por este motivo, el despliegue de los uniformados también tiene como objetivo resguardar la seguridad de los trabajadores y clientes que circulen por el centro sanjuanino.

Las autoridades locales recalcaron la importancia de mantener una convivencia pacífica durante los posibles festejos. En este sentido, instaron a la comunidad a "celebrar con responsabilidad para lograr una jornada pacífica" en caso de que la selección nacional logre avanzar a la final del certamen. El operativo se mantendrá activo para garantizar la integridad física de las personas y el normal funcionamiento de la actividad comercial.