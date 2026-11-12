El Parque de Mayo atraviesa la etapa final de su remodelación, con trabajos pendientes en el lago, el puente peatonal, los sanitarios, los kioscos y las vías del histórico trencito. Aunque el Gobierno de San Juan busca terminar las obras antes de que finalice 2026, todavía no existe una fecha confirmada para inaugurar los sectores intervenidos.

Así lo confirmó la subsecretaria de Infraestructura, Andrea Fernández, quien explicó que los trabajos avanzan favorablemente, aunque algunos sectores requieren más tiempo del previsto.

"Calculamos que para este año estaría listo", aseguró la funcionaria, aunque aclaró que la fecha de inauguración dependerá de las decisiones del Gobierno provincial.

La expectativa inicial era que la intervención estuviera terminada hacia fines de noviembre. Sin embargo, a pocos días de llegar a esa fecha, todavía continúan distintas tareas y no está confirmado cuándo los sanjuaninos podrán disfrutar de todos los espacios renovados.

Qué obras faltan para terminar el Parque de Mayo

Uno de los principales frentes de trabajo continúa en el sector del lago, donde se ejecutan las últimas intervenciones junto al nuevo puente peatonal. La estructura, de aproximadamente 70 metros de extensión, permitirá atravesar el espejo de agua y ofrecerá un nuevo recorrido para quienes visiten el parque.

En paralelo, avanzan las terminaciones de los núcleos sanitarios y los kioscos, que forman parte del proyecto de renovación de los servicios del tradicional espacio verde de Capital.

Otro de los sectores que demanda mayor tiempo es el recorrido del trencito del Parque de Mayo, uno de los atractivos históricos que se busca recuperar. Fernández explicó que todavía se trabaja sobre las vías, una tarea que está condicionando los plazos generales de la intervención.

"También se está trabajando el tema de lo que son las vías del tren, que eso también nos está llevando un poquito de tiempo", reconoció la funcionaria, quien manifestó su expectativa de que las obras puedan inaugurarse próximamente.

La recuperación del trencito forma parte de la segunda etapa del proyecto, junto con la renovación del lago, el puente y la infraestructura destinada a los visitantes.

Qué pasará con las calles internas del parque

Más allá de la finalización de las obras, todavía existe una definición pendiente sobre la circulación vehicular en las calles internas del Parque de Mayo.

Consultada sobre la posibilidad de que estos sectores vuelvan a permitir el tránsito de automóviles, Fernández explicó que la decisión no corresponde directamente al área encargada de ejecutar los trabajos.

"No, por ahora nosotros eso no lo tenemos definido", afirmó. Además, aclaró que será el Gobierno provincial, a través de las autoridades correspondientes, el que determine cómo funcionará la circulación una vez terminada la remodelación.

De esta manera, el Parque de Mayo se acerca a completar una nueva etapa de su transformación, pero mantiene dos interrogantes importantes para los sanjuaninos: cuándo se inaugurarán los sectores renovados y cómo será su funcionamiento después de la habilitación.

Por ahora, la intención oficial es concluir los trabajos antes del 31 de diciembre, aunque la fecha de apertura continúa sin confirmación.