El FIFA Fan Festival de Miami, uno de los puntos de encuentro gratuitos para los hinchas durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, comenzó a ser desarmado en Bayfront Park y los argentinos que están en la ciudad ya buscan alternativas para ver el próximo partido de la Selección Argentina.

El espacio había funcionado en pleno centro de Miami desde el 13 de junio hasta el 5 de julio, con transmisiones en vivo de los partidos, shows, propuestas gastronómicas y actividades interactivas para miles de fanáticos. La información oficial del destino turístico de Miami lo presentaba como una celebración gratuita y familiar, con partidos en pantalla gigante, entretenimiento y experiencias para los visitantes.

Desde Miami, Mauricio Laciar, enviado especial de GRUPO HUARPE, contó que el predio ya fue levantado y advirtió a los argentinos que tenían previsto acercarse hasta Bayfront Park para seguir el Mundial.

De a poco desarmaban el FanFest en Miami.

“Si hay algún sanjuanino, argentino, queriendo venir al FanFest, sepa que lo han levantado. Y sobre esto, en Avenida Collins, una de las principales arterias de South Beach, hay un grupo de argentinos que se llama Los Muchachos y ellos organizan un FanFest, donde se paga entrada y más, pero seguro estará lleno”, relató Laciar.

El Fan Festival de Miami fue uno de los espacios oficiales habilitados por FIFA para que los hinchas siguieran los partidos en vivo, con una agenda que combinó fútbol, música y actividades para el público. La página oficial de FIFA ubicó ese punto de encuentro en Bayfront Park, en el centro de la ciudad.

La situación tomó por sorpresa a varios hinchas argentinos que permanecen en Miami y que ahora deberán trasladarse a otros puntos de reunión. Una de las opciones que empezó a circular con fuerza es South Beach, especialmente la zona de Avenida Collins, donde suele concentrarse buena parte del movimiento turístico y donde grupos de argentinos organizan encuentros privados para ver los partidos.

Según explicó Laciar, Miami ya no tendrá más actividad mundialista como sede y eso aceleró el desarme del espacio público. Además, indicó que la decisión se dio en un contexto de mayor control sobre las concentraciones masivas, después de algunos incidentes registrados en el marco de otros partidos del Mundial.

De esta manera, el clima mundialista cambia de escenario en Miami. Sin el FanFest oficial en Bayfront Park, la previa argentina empieza a mudarse hacia bares, eventos privados y puntos de encuentro organizados por hinchas, con la expectativa puesta en un nuevo partido de la Scaloneta.