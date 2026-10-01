¿Sin Lionel Messi rinde igual? Cuánto midió la goleada de Argentina ante Bolivia

El combinado albiceleste volvió a salir a la cancha y el público acompañó de forma masiva frente a la pantalla chica. En esta oportunidad el equipo conducido por Lionel Scaloni se presentó en la provincia de Córdoba para disputar un compromiso frente al conjunto boliviano.

La gran novedad de la jornada fue la ausencia en el campo de juego de Lionel Messi, por lo cual la capitanía quedó en manos de Cuti Romero. A pesar de no contar con su máxima figura en el césped, la alineación nacional mostró un nivel contundente y se impuso con un abultado marcador de 4 a 0 que entusiasmó a todos los hinchas.

La transmisión oficial del encuentro estuvo a cargo de la señal Telefe, comenzando la cobertura desde temprano con la previa de la mano de Sofi Martínez y Maxi López. Durante los primeros minutos del evento el encendido se ubicó en 9,4 puntos, logrando posicionarse rápidamente en lo más alto de su franja horaria. Con el correr de los minutos y la llegada del pitazo inicial, el interés del público creció a pasos agigantados.

La medición inicial del partido registró $13,1$ puntos de audiencia y continuó su curva ascendente hasta alcanzar un pico de $21,7$ puntos, consolidándose como la emisión más vista de la televisión de aire en el último período. Por su parte, la señal de cable TyC Sports también sumó una importante cantidad de espectadores alcanzando picos de $11$ puntos. Comprobado: "la gente banca siempre a la Selección".

El calendario del conjunto nacional no se detiene y continuará con la serie de compromisos pactados en el territorio local. El próximo desafío para los dirigidos por Lionel Scaloni será el sábado 3 de octubre cuando reciban a Burkina Faso en el estadio Monumental.

Pocos días después llegará un momento con alta carga emotiva para todos los fanáticos. El martes 6 de octubre la Scaloneta jugará ante Benín en un cotejo muy especial que significará la despedida de Lionel Messi ante el público argentino.