San Martín de San Juan continúa sin tener definido quién reemplazará a Jorge Miadosqui en la presidencia. Según la información preliminar sobre la asamblea de este viernes 27 de noviembre, no se formalizó una lista para conducir la institución y se habría abierto otro plazo de 14 días, durante el cual el actual dirigente seguiría en funciones. La resolución todavía requiere confirmación mediante el acta del club.

La reunión debía reanudar la Asamblea General Ordinaria que quedó en cuarto intermedio el 27 de octubre, cuando tampoco hubo postulantes. La nueva demora prolongaría una transición institucional que ya lleva un mes y deja al Verdinegro con una pregunta central: quién estará dispuesto a hacerse cargo desde 2027.

Otra reunión y el mismo problema para San Martín

La asamblea estaba convocada en la sede de Concepción para avanzar con los puntos que quedaron pendientes en octubre, entre ellos la renovación de la Comisión Directiva, la elección de la Comisión Revisora de Cuentas y el tratamiento del presupuesto para el ejercicio 2026-2027.

A diferencia de una elección entre agrupaciones con boletas, el mecanismo previsto permitía proponer candidatos durante la reunión y resolver mediante una votación a mano alzada. Sin embargo, las conversaciones previas no habían desembocado en una candidatura oficializada.

De confirmarse que el nuevo plazo comienza el 27 de noviembre, los 14 días llevarían la próxima instancia al viernes 11 de diciembre. Esa fecha, al igual que la continuidad transitoria de Miadosqui, deberá corroborarse con la resolución adoptada por los socios.

Los dirigentes mencionados, pero sin candidatura confirmada

En las semanas anteriores a la asamblea circularon nombres del entorno de la conducción actual, como Daniel Salinas, Alejandro Maturano, Pablo Slavutzqui y Marcelo Saldívar. Distintos medios los señalaron como alternativas, aunque ninguno había confirmado públicamente que encabezaría una lista.

El estatuto también condiciona la búsqueda: quien aspire a la presidencia debe reunir requisitos de edad, antigüedad como socio y experiencia previa en una comisión directiva. Esa exigencia acota las posibilidades de presentar una conducción completamente ajena a la estructura del club.

Miadosqui, por su parte, reiteró en octubre que quiere cerrar su etapa después de más de dos décadas de conducción directa e indirecta. Entonces planteó que podía colaborar desde afuera, pero que no pretendía integrar la próxima Comisión Directiva.

El 31 de diciembre, una fecha límite para el Verdinegro

La falta de definiciones no es solamente una cuestión de nombres. La conducción que asuma deberá preparar la temporada 2027 de la Primera Nacional, resolver el armado del plantel y afrontar compromisos administrativos y económicos.

En la asamblea de octubre, Miadosqui advirtió que el club necesita entre 7.000 y 10.000 socios activos para sostener su estructura. También señaló que en 2027 dejará de ingresar un recurso extraordinario vinculado con los derechos televisivos tras el descenso.

El mandato actual llega hasta el 31 de diciembre. Si para entonces no se conforma una nueva Comisión Directiva, podría abrirse un escenario de acefalía y de intervención del organismo provincial de control, aunque ninguna medida de ese tipo está dispuesta.

Una eventual prórroga ofrecería algo más de tiempo para construir una alternativa, pero no resolvería el problema de fondo. Después de 23 años de protagonismo de Miadosqui, San Martín necesita encontrar a quienes asuman la responsabilidad de conducir su próxima etapa.