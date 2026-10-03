Sin Messi, Argentina goleó 7-0 a Burkina Faso en un amistoso histórico

La Selección Argentina dirigida por Lionel Scaloni aplastó 7-0 al seleccionado de Burkina Faso en el Estadio Monumental, en el marco del segundo amistoso internacional de la fecha FIFA de octubre.

Los protagonistas del triunfo albiceleste fueron Lautaro Martínez, Gianluca Prestianni, Nico Paz, Julián Álvarez, Franco Mastantuono, Giuliano Simeone y un gol en contra generado tras una jugada de Agustín Giay. El equipo nacional venía de lograr una victoria por 4-0 frente a Bolivia en Córdoba.

El desarrollo del encuentro mostró una clara diferencia a favor del conjunto local desde los primeros minutos. A los 2 minutos, Lautaro Martínez capturó un rebote tras el penal para poner el 1-0. A los 8 minutos, un tanto en contra aumentó la distancia para la Selección Argentina.

A los 12 minutos, Gianluca Prestianni anotó el 3-0, mientras que Nico Paz marcó el cuarto a los 24 minutos. Dos minutos después, Julián Álvarez convirtió el 5-0 parcial. En el complemento, a los 11 minutos, Franco Mastantuono sumó el sexto gol y Giuliano Simeone completó el 7-0 final.