Lionel Messi dejó una huella histórica en la Selección Argentina, pero su salida también tendrá consecuencias lejos de las canchas. La ausencia del capitán podría significar para el país una pérdida de hasta US$5 millones por año en ingresos vinculados principalmente a la organización de partidos amistosos internacionales.

La cifra surge del análisis del impacto económico que tiene la presencia del astro argentino en los encuentros de la Selección. Messi no solo representa un atractivo deportivo, sino también una herramienta comercial que permite negociar partidos en distintos mercados y obtener mejores ingresos por presentaciones internacionales.

Con su despedida, Argentina deberá afrontar un escenario diferente. Sin la presencia de la máxima figura del equipo, los amistosos podrían perder parte de su atractivo para los organizadores y, en consecuencia, reducir los montos que recibe la Asociación del Fútbol Argentino.

El valor de tener a Messi

Durante los últimos años, la Selección Argentina se convirtió en uno de los equipos más buscados para disputar amistosos. El interés creció todavía más después de los títulos obtenidos durante el ciclo de Lionel Scaloni, entre ellos la Copa América, el Mundial de Qatar 2022 y nuevamente la Copa América.

En ese contexto, Messi funcionó como uno de los principales motores de convocatoria. Su presencia permitió llevar a la Selección a distintos países y generar importantes ingresos a partir de contratos, derechos comerciales y organización de los encuentros.

La salida del delantero implica, por lo tanto, un cambio en el poder de negociación. Según el análisis publicado por MDZ, Argentina podría resignar hasta US$5 millones anuales por este concepto.

Una pérdida que va más allá de los amistosos

El impacto económico no se limita exclusivamente al dinero que recibe la Selección por jugar un partido. La presencia de Messi también genera movimiento alrededor de cada presentación, desde la venta de entradas y merchandising hasta los acuerdos comerciales y la exposición internacional.

La dimensión del fenómeno quedó demostrada durante los últimos años, cuando los partidos de Argentina con Messi se transformaron en eventos de enorme convocatoria en diferentes países.

Ahora, sin el rosarino, la AFA deberá encontrar nuevas figuras capaces de mantener el interés internacional y sostener el valor comercial del equipo.

El desafío para la nueva etapa

La Selección deberá afrontar así una transición que no será únicamente futbolística. Después de más de una década con Messi como principal referente, el equipo tendrá que construir una nueva identidad alrededor de otros jugadores.

El desafío también será económico. La AFA deberá mantener el atractivo de la Selección para continuar cerrando amistosos internacionales rentables y evitar que la salida del capitán se traduzca en una caída significativa de los ingresos.