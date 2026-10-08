Boca Juniors se prepara para visitar este viernes 9 de octubre a Instituto de Córdoba, por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026, con una formación que presentaría varias modificaciones. El entrenador Rodolfo Arruabarrena planea combinar titulares y suplentes para afrontar el compromiso en el estadio Mario Alberto Kempes, con la intención de preservar a algunas de sus principales figuras de cara a las semifinales de la Copa Sudamericana frente a Vasco da Gama.

La principal novedad estaría en el mediocampo, donde Leandro Paredes podría comenzar entre los suplentes. El campeón del mundo es uno de los futbolistas que el cuerpo técnico busca cuidar debido a la exigente seguidilla de partidos. Santiago Ascacibar también aparece entre los candidatos a descansar, al igual que Miguel Merentiel, habitual referencia ofensiva del Xeneize.

La decisión responde a la proximidad del encuentro frente a Vasco da Gama, previsto para el martes 13 de octubre en La Bombonera, por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. El entrenador pretende llegar a esa instancia con sus principales jugadores en óptimas condiciones físicas, aunque sin descuidar la competencia local.

En ese contexto, Arruabarrena ensayó un equipo con varias caras diferentes respecto del que viene de golear a Unión de Santa Fe. Entre las novedades aparece el regreso del arquero Álvaro Montero, quien volvería a la titularidad después de su participación con la Selección de Colombia durante la fecha FIFA.

En defensa, Malcom Braida y Marco Pellegrino tendrían una oportunidad desde el inicio, mientras que Lautaro Di Lollo y Lautaro Blanco completarían la última línea. Leandro Lozano y Facundo Herrera quedarían relegados respecto de los últimos encuentros.

En el mediocampo, Williams Alarcón, Milton Delgado y Carlos Palacios se perfilan para integrar el equipo titular, mientras que el ataque estaría conformado por Leonel Flores, Enner Valencia y Sebastián Villa.

Flores es una de las grandes apuestas del entrenador. El juvenil viene de convertir un doblete frente a Unión y atravesó una semana destacada con la Selección Argentina. Pese a la acumulación de partidos, el cuerpo técnico considera que puede aportar desequilibrio y velocidad en los últimos metros.

La probable formación de Boca ante Instituto

El equipo que probó Arruabarrena en la última práctica formaría con Álvaro Montero; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Milton Delgado, Carlos Palacios; Leonel Flores, Enner Valencia y Sebastián Villa.

De todos modos, la alineación todavía no fue confirmada oficialmente y el entrenador podría realizar modificaciones antes del encuentro.

Cuándo juega Boca contra Instituto

Boca visitará a Instituto este viernes 9 de octubre, desde las 19.30, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El encuentro será dirigido por Leandro Rey Hilfer y tendrá transmisión de TNT Sports Premium.

El compromiso representa una prueba importante para el Xeneize, que llega con 20 puntos y ocupa el cuarto puesto de la Zona A. Enfrente estará Instituto, líder del grupo con 25 unidades y uno de los equipos de mejor presente en el campeonato.

El conjunto cordobés viene de conseguir tres victorias consecutivas y de golear 4 a 1 a Independiente en Avellaneda. Boca, por su parte, buscará extender su buen momento después de vencer 3 a 0 a Unión.

Con la Copa Sudamericana cada vez más cerca, Arruabarrena deberá encontrar el equilibrio entre cuidar a sus figuras y sumar puntos importantes para mantenerse en la pelea del Torneo Clausura.