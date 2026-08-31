Sin pelos en la lengua, Ángel de Brito reveló quién es el conductor más odiado

La televisión argentina sumó un nuevo capítulo en la histórica tensión entre sus principales referentes de espectáculos. En esta oportunidad, el conductor de LAM se encargó de desactivar de forma contundente la irónica postulación que realizó Andy Kusnetzoff para incorporarse como movilero de su programa de televisión. Lejos de tomarlo con humor, la respuesta expuso viejos pases de factura y una profunda crítica hacia aquellos que menosprecian el género pero acuden a él por conveniencia profesional.

El ida y vuelta se originó cuando Kusnetzoff sugirió al aire la posibilidad de sumarse al equipo de cronistas del ciclo de América TV. Al enterarse de la humorada, el presentador de LAM no anduvo con vueltas y arremetió contra su colega de PH, a quien catalogó como "el chimentero de los sábados".

En su descargo, cuestionó la doble moral con la que algunos analizan la farándula, expresando que "Todos critican el chimento pero después hacen lo mismo. ¿Por qué hacen otro contenido?". Siguiendo esa misma línea de pensamiento, remarcó que "Buscan el morbo pero no se hacen cargo de lo que buscan. ¿Por qué no nos dejan a nosotros hacer chimento?".

Al momento de referirse a la relación personal y laboral que mantiene con el animador, se sinceró respecto al cambio de actitud que notó en él a lo largo de los años. Admitió que el exnotero "está mucho mejor que antes, no es tan desagradable con los cronistas", e incluso agregó, fiel a su estilo directo, que "Dejó de ser sorete y ahora está más agradable".

Sin embargo, recordó con malestar el trato que dispensaba en el pasado, señalando que "Siempre fue así desde que era notero de CQC, pero ahora tiene la necesidad de llevar invitados". Para ejemplificar este comportamiento esquivo, reveló un desaire que experimentó en carne propia diciendo que "Le pedías una nota y se iba, a mí me lo hizo". Finalmente, sentenció de manera rotunda que "Es un buen chimentero pero no sería cronista de LAM".

La controversia no quedó estancada en ese descargo inicial, ya que otros integrantes del medio respaldaron activamente la postura del conductor de LAM. Desde el panel del programa Infama, Santiago Sposato se sumó a la discusión con opiniones sumamente severas sobre el conductor de Telefe, manifestando que "Desagradable como él, pocos".

Para concluir, el panelista apuntó contra la incoherencia de molestarse ante los métodos periodísticos que él mismo utilizaba en sus inicios en la televisión, cuestionando: "¿Desde qué lugar vos te enojas si te hacen lo mismo que vos hacías?".