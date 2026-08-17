Sin plata de De Paul, Cami Homs tiene un nuevo negocio multimillonario

Camila Homs decidió incursionar en un nuevo proyecto comercial alejado de las pasarelas tradicionales. La modelo e influencer, que cuenta con más de 1.3 millones de seguidores en la red social Instagram, organizó una feria de moda circular en el barrio porteño de Palermo.

El evento tuvo lugar durante el último fin de semana en un establecimiento situado en Berutti 3336, donde los interesados pudieron acceder a una selección de ropa, calzado y abrigos que pertenecían a su colección personal.

La propuesta incluyó artículos de diversas marcas internacionales como Zara y Stradivarius. Entre las opciones disponibles se encontraron prendas básicas y ciclistas deportivas con valores que iniciaron en 10.000 pesos.

También se ofrecieron buzos urbanos y un modelo blanco de la firma Bershka por 35.000 pesos. Las piezas de mayor valor incluyeron vestidos de jean de Pull&Bear a 65.000 pesos. La mediática calificó a las camperas de cuero, los sacos estilo trench y los chalecos térmicos como las "estrellas de la propuesta" por su impecable estado de conservación.

En el marco de esta iniciativa, Homs aprovechó para interactuar con su comunidad digital. Cabe destacar que la influencer atraviesa un momento personal particular por la distancia con su familia. Respecto a la situación de su hijo, quien se encuentra en el Mundial junto a Rodrigo De Paul, la modelo confesó que "Me cuesta..." al referirse a cómo le afecta esa realidad actual.

La dinámica de la venta fue exclusivamente presencial y bajo normas estrictas de comercialización. Los organizadores establecieron que los productos adquiridos no contaron con posibilidad de cambio ni devolución posterior.

El catálogo abarcó desde atuendos informales hasta vestidos de fiesta de diseñador que en algunos casos nunca fueron estrenados. La iniciativa buscó brindar alternativas para renovar el guardarropa con marcas reconocidas a precios menores a los de los locales originales.