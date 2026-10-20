El economista Gastón Briozzo presentó una propuesta para implementar un tranvía eléctrico sin rieles que conecte la Capital sanjuanina, el aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento y Caucete. En diálogo con Café de la Política, el programa de GRUPO HUARPE, explicó que la iniciativa busca anticiparse a las necesidades de transporte de la provincia y aprovechar la planificación de la futura autopista hacia el Este.

“Es una iniciativa que vengo trabajando desde hace muchos años. La conectividad entre los aeropuertos y el corazón de las ciudades es muy importante”, sostuvo Briozzo, quien aclaró que no tiene previsto regresar a la política partidaria.

La propuesta contempla formaciones eléctricas que circulan sobre neumáticos y utilizan un sistema de guiado electrónico para seguir un recorrido definido sobre la calzada. Según el proyecto, esta tecnología permitiría prescindir de las vías ferroviarias convencionales y reducir los costos de infraestructura.

“Hoy tenemos vehículos que funcionan con baterías y pueden desplazarse de manera autónoma. La tecnología permite evitar la construcción de vías, cuyo costo puede rondar entre US$1.500.000 y US$1.600.000 por kilómetro”, explicó.

Cómo serían los recorridos y las formaciones

El proyecto plantea un corredor de 29,5 kilómetros que comenzaría en la Terminal de Ómnibus de la Capital, pasaría por el aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento y continuaría hasta la Terminal de Ómnibus de Caucete. El primer tramo, entre la Capital y el aeropuerto, tendría 11,6 kilómetros, mientras que el trayecto entre el aeropuerto y Caucete sumaría otros 17,9 kilómetros.

La propuesta contempla 3 formaciones para una etapa inicial: 2 unidades de 3 módulos para cubrir el recorrido completo entre San Juan y Caucete, y una unidad de 2 módulos para conectar la Capital con el aeropuerto. El esquema prevé una salida por hora desde cada cabecera del corredor interurbano, con servicios desde las 6.30 hasta las 23.30. Para el aeropuerto, se proyectan hasta 10 recorridos completos diarios, coordinados con los horarios de los vuelos.

Las unidades utilizarían propulsión eléctrica mediante baterías o supercapacitores, con alternativas tecnológicas que también pueden incluir hidrógeno. El guiado virtual permitiría circular sin rieles de acero ni catenarias obligatorias, mediante sensores que identifican la trayectoria establecida sobre la calzada. Además, el diseño contempla la posibilidad de incorporar carriles exclusivos y estaciones intermedias según la demanda.

La inversión y el vínculo con la autopista

Briozzo estimó que la implementación inicial requeriría una inversión cercana a los US$ 10.000.000. El documento conceptual presentado detalla una flota mínima con un costo estimado de entre US$7.700.000 y US$9.700.000, aunque aclara que los valores son preliminares y deben validarse con fabricantes.

“Creo que es un momento oportuno para incorporar este servicio desde el diseño de la autopista. Sería más económico contemplarlo desde el comienzo que intentar sumarlo dentro de unos años”, señaló.

El economista planteó que el desarrollo minero y el eventual crecimiento de las conexiones aéreas podrían incrementar la demanda de traslados. “San Juan tiene que empezar a pensar en lo que va a pasar en los próximos años. No podemos esperar a que la necesidad esté instalada para empezar a buscar soluciones”, afirmó.

Una propuesta que ya llegó a Transporte

Briozzo indicó que la iniciativa ya circula entre referentes gubernamentales y que mantuvo una reunión con el secretario de Transporte, Marcelo Molina. Según relató, durante el encuentro conversaron sobre las posibilidades normativas y técnicas para desarrollar el sistema.

“Tuve una charla muy amena. Me sorprendieron sus conocimientos sobre estas tecnologías y sobre cómo se están implementando en otros lugares del mundo”, expresó.

El proyecto contempla dos alternativas para su ejecución: una inversión privada o la participación directa del Estado provincial. Sin embargo, la iniciativa todavía requiere estudios de demanda, evaluación técnica, definición de paradas y análisis de financiamiento para determinar su viabilidad.