La Federación Tunecina despidió a Sabri Lamouchi luego de la catastrófica goleada 5-1 sufrida ante Suecia en el debut mundialista. Ya hay un técnico interino confirmado para intentar enderezar el rumbo en el Grupo F.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 dejó así su primera gran bomba extradeportiva a horas de haber comenzado. En una decisión tan drástica como inusual en la historia de las citas máximas, la FTF echó al DT tras dirigir un solo partido en el torneo.

El detonante fue la aplastante derrota por 5-1 ante Suecia en Monterrey, México, correspondiente a la primera fecha del Grupo F. El abultado resultado, sumado al pésimo rendimiento colectivo en la cancha y a los flojos antecedentes inmediatos (venían de sufrir un 5-0 ante Bélgica en la preparación), llevó a los dirigentes a convocar a una reunión de urgencia y decretar el final del ciclo.

"Se ha firmado oficialmente el acuerdo para el despido y la destitución del seleccionador Sabri Lamouchi", rezaba el tajante comunicado de la entidad africana.

Un ciclo fugaz y con números en rojo

Lamouchi, de 54 años y recordado por haber sido compañero de Marcelo Gallardo en el Mónaco durante su etapa como futbolista, había asumido el cargo en enero de 2026 en reemplazo de Sami Trabelsi. Su proceso al frente de las "Águilas de Cartago" duró apenas cinco partidos, con un balance preocupante: una sola victoria (1-0 ante Haití), un empate y tres derrotas.

Irónicamente, en la conferencia de prensa previa al debut ante los suecos, el DT se había mostrado sumamente confiado: "Confío en mis muchachos, soy responsable de los riesgos que tomo. Estamos preparados y concentrados para competir lo mejor que podamos", había expresado. Sin embargo, el campo de juego dictó otra sentencia.

El combinado europeo, conducido por Graham Potter, dominó el partido de principio a fin y desnudó falencias defensivas alarmantes en Túnez. Los goles escandinavos fueron obra de Yasin Ayari (en dos oportunidades), Alexander Isak, Viktor Gyökeres y Mattias Svanberg, mientras que Omar Rekik anotó el único descuento tunecino.

Para evitar un vacío de poder en medio de la competencia, las autoridades tunecinas se movieron rápido y anunciaron a un viejo conocido de la casa. Se trata de Mondher Kebaier (también citado por la prensa local como Munther Al-Kabeer) asumirá como director técnico provisional por lo que resta de la Copa del Mundo.

Kabaier cuenta con la ventaja de conocer el entorno, ya que estuvo al frente del seleccionado nacional en el Mundial de Qatar 2022.

El cuerpo técnico se completará en las próximas horas con la incorporación de Anis Boujlaban, actual estratega de la selección olímpica de ese país, cuyo visado ya está siendo tramitado.

Panorama del Grupo F

Tras la primera jornada, Suecia lidera la zona con 3 puntos (+4). Japón y Países Bajos marchan escoltas con una unidad tras haber empatado en su estreno, mientras que Túnez quedó en el fondo de la tabla sin puntos y con una dura diferencia de gol de -4.

Con la obligación de cambiar la imagen de manera urgente para mantener vivas las chances de clasificación, el nuevo cuerpo técnico debutará el próximo fin de semana:

Fecha 2: vs. Japón | Domingo 21 de junio – 01:00 (Hora de Argentina).

Fecha 3: vs. Países Bajos | Jueves 25 de junio – 20:00 (Hora de Argentina).